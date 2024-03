La pegada del Arteixo condena al Rápido

3 Atlético Arteixo : Hevia; Sito (Diego Vela, minuto 69), Pablo Ramos (Iván Vázquez, minuto 59), Antonio González (Sergio Pereira, minuto 46), Rivas; Pablo Agulló, De la Puente; Varela, Pablo Naya, Otero (Iker Castro, minuto 72) y Cañi (Iago Blanco, minuto 72). 0 Rápido de Bouzas: Brais Pereiro; Lezcano, Aram Pazos, Ventín (Brais Blanco, minuto 76), Xian; Antón Iglesias, Pablo Expósito (Santiso, minuto 82); Torralbo (Carlos González, minuto 65), Diego Diz (Jon Almudi, minuto 76), Aitor Aspas (Fuentes, minuto 65) y Cristian Pérez. Goles: 1-0, minuto 30: Otero. 2-0, minuto 46: Otero. 3-0, minuto 91: Iván Vázquez. Árbitro: García López-Arias. Tarjetas amarillas a los locales Varela, Iván Vázquez y Otero y al visitante Lezcano. Incidencias: Encuentro disputado en el campo Ponte dos Brozos ante unos 300 espectadores.

El Rápido de Bouzas cayó 3-0 ante un Atlético Arteixo en racha, que sumó su quinta victoria consecutiva. Los locales dieron una lección de pegada ante un Rápido que adoleció de ella. Los vigueses se alejan un poco más del playoff de ascenso, tras encadenar su tercer partido consecutivo sin ganar.

Los aurinegros saltaron muy fríos al césped del Ponte dos Brozos, y los primeros 15 minutos fueron un monólogo de los locales que jugaron en campo contrario y tuvieron una gran ocasión para adelantarse en el marcador. Un remate de Cañi que Brais Pereiro despejó a córner. Con el paso de los minutos, el Rápido de Bouzas equilibró el partido e, incluso, empezó a llevar la iniciativa.

Como consecuencia de esta mejora, los de Víctor Rodríguez tuvieron hasta tres llegadas peligrosas. La más clara fue un disparo con la zurda de Aitor Aspas que se marchó fuera por muy poco. Pero cuando mejor estaban los vigueses llegó el gol de los locales. Sito penetró por su banda, y su centro lo remató al fondo de las mallas Adri Otero. El Rápido acusó el gol, y Otero pudo repetir y ampliar la renta de los locales, pero su remate se estrelló en el larguero. Antes del final de estos intensos 45 minutos, Cristian Pérez pudo empatar pero estrelló el balón en el lateral de la red.

La segunda parte no pudo empezar peor para el Rápido de Bouzas. Solo había transcurrido un minuto, cuando el Arteixo anotó el 2-0. Fue un gol parecido al primero, Sito volvió a centrar al área, la zaga gualdinegra no supo despejar el balón que le cayó a Adri Otero que firmó su doblete. Los de Víctor Rodríguez asumieron el control del partido y empezaron a jugar más en campo contrario ante un Arteixo que juntó líneas y se replegó atrás para conservar la ventaja. El partido estaba donde querían los locales, porque el Rápido no fabricaba ocasiones de gol. La única clara la tuvo Carlos González pasada la media hora, que tuvo un mano a mano contra Hevia pero el guardameta local le ganó el duelo. El tercero local llegó en el añadido.