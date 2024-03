El Mos cede ante el líder

0. UD Mos: Adriana Alonso; Noelia Pereira, Ainoa Galarza, Paula González, Claudia Pintos, María Almeida (Sara Porto, min. 85), Marta Gil, Paula Lorenzo (Carla Carballo, min. 74), Candela Rodríguez (Itziar Ferreira, min. 81), Ana Toubes y Emma Domínguez (Laura de la Torre, min. 85). 1. Real Avilés Industrial: Paula Madrazo; Lucía Ayuso, Elizabet Rodríguez, Tayré Fernández, Carmen Peñalver (Icíar Pérez, min. 90), Silvia Martínez “Pinxis”, Daniela González, Nuria Torres (Alba Fernández, min. 85), Carolina Moreno, Marina Monteserín (Ana Campoamor, min. 73) e Irene Canal (María Cabal, min. 90). Árbitro: Eduardo Rivera (Delegación de Vigo). Amonestó al segundo entrenador local, Leopoldo Domínguez, y a la local Paula González, a esta ya tras el partido; también mostró cartulina amarilla a las visitantes Monteserín y Campoamor. Gol: 0-1 (min. 74), Irene Canal. Incidencias: Séptima jornada de la segunda vuelta en el grupo 1 de 3ª RFEF. As Baloutas.

Es la misma cantinela de toda la temporada y técnico y jugadoras no parecen encontrar solución al problema. La UD Mos habita no en el séptimo cielo, sino en el séptimo infierno, su puesto en quince de las veintidós jornadas disputadas. Terrible.

El líder no era tan fiero como lo podían pintar. El Mos, de rojo -su equipación visitante, porque esperaban que les proporcionase la misma suerte que en Friol- empezó fuerte, con un centro de Toubes para Candela, que perdía el uno contra uno ante la portera avilesina. Un balón largo para Toubes era picado por esta sobre la salida de la guardameta, pero se iba fuera. El Real Avilés no funcionaba y Toubes, con disparo de fuera del área tras saque de esquina, lanzaba rozando el palo. No sería hasta el minuto 35 que las de Pedro Arboleya tiraban su primer córner. Significativo, pero el marcador no se movía. En el 40, Adriana desbarataba una oportunidad de Irene a centro de Marina.

Las locales volvían a la carga y Marta Gil se jugaba un duelo contra la portera, resuelto de nuevo a favor de Madrazo (min. 60). Pero la Ley de Murphy no pasa una a las de Humberto Lede. Un balón a Canal, un rebote, un intento desesperado de Adriana de evitar el gol agarrando de la camiseta a Irene y tanto de esta.

Después, Emma Domínguez se iba a sufrir un fuerte golpe en la cabeza con una central rival. Lede metía a De la Torre, para pasarla al lateral y subir de “9” a Noelia. En el 88, un balón perdido por Galarza acababa en una internada de Daniela, cuyo disparo era desviado a saque de esquina por Adriana, ágil con las piernas.

Y en el 90, otra gran acción de Toubes regateando a dos rivales, buscando en el lateral a De la Torre para que esta centrara, la ourensana recibiera en buena posición en el área pequeña… pegándole mal.

El podio sigue siendo, a cuatro puntos, una fruta prohibida para el Mos, que ha perdido 13 puntos en casa. Ni aprovechó el pinchazo del Lóstrego ni las derrotas del Olímpico de León ni del Sárdoma; además, lo ha superado de nuevo el Friol mientras que el Victoria santiagués, octavo, le tose en el cogote y se coloca a un solo punto de diferencia. El próximo fin de semana, las aurinegras visitarán al Gijón FF, colista.