Doloroso pinchazo del Lóstrego

1. Lóstrego CF: Naiara Martínez; Irene Heras (Noa Caeiro, min. 81), Irene Rial (Irea Piñeiro, min. 68), Tamara Fernández, Marta Carballo, Laura Izard, Adelaida González, Álex Pichel, Nara Fernández (Ana Iglesias, min. 62), Alejandra da Silva (“Equis” Márquez, min. 62) e Irene Fernández. 2. Sporting B: Paula Viejo; Alba Blanco, Candela Carretero, Marina Araújo, Irene Lobato (Alba Vicente, min. 62), Sara Fernández (Noa Barrio, min. 55), Sara Rodríguez, Ariadna González (Allende Riera, min. 90), Sofía Bocanument, Covadonga Álvarez y Lucía Valle. Árbitro: Carlos Alberto González (Delegación de Vigo). Amonestó a la local Irea Piñeiro y a las visitantes Barrio y Bocanument, expulsando al delegado sportinguista. Goles: 1-0 (min. 28), Irene Fernández. 1-1 (min. 61), Covadonga. 1-2 (min. 73), Sara Rodríguez. Incidencias: Campo Municipal de Chaín, en Gondomar. Vigésima segunda jornada de 3ª RFEF.

El Lóstrego CF pinchó en su casa -tercera derrota de la temporada- y los equipos asturianos se atragantan en Chaín al conjunto gondomareño esta campaña, pues Real Avilés, Llanera y Sporting B han sido capaces de llevarse los tres puntos.

En una jornada importante para asaltar la tercera plaza, las de Gabi Couñago no fueron capaces de puntuar. Y eso que empezaron ganando. Con un campo encharcado, el control del cuero era complicado. La solución, un balón largo que peinaba Nara y remataba Irene Fernández. Al descanso, partido controlado.

Luego, quien perdona paga peaje. El Lóstrego tuvo varias llegadas para sentenciar y no las materializó. Hasta que una entrada por banda cogía descolocada a la zaga local, la delantera sportinguista remataba, Naiara rechazaba en primera instancia pero ya no podía hacer nada en el segundo remate.

Remontada

Con el gol del empate astur, Couñago daba entrada a “Equis” en la medular y a Anita en la delantera, buscando volver a ponerse por delante. Pero la “7”, con fiebre toda la noche, no estaba en las mejores condiciones. Luego, Marta Carballo perdía un balón en su lateral y el Sporting no perdonaba: centro y gol, y esta vez tampoco a través de su principal goleadora, Lucía Valle, que no mojó ni en Mareo ni en Chaín.

Couñago utilizaba tres delanteras para igualar y el Lóstrego sacó numerosas faltas próximas a la meta contraria, incluso con balones al larguero, pero la suerte no estaba de cara.

En la próxima jornada, el equipo del Val Miñor jugará como visitante en A Coruña, contra el Victoria CF herculino.