Davo devuelve la sonrisa al Coruxo

2 Coruxo: Alberto; Johan, Andriu, Broja, Naveira; Mikel (Guido, minuto 39), Dani Vidal; Ínsua (Álex Rey, minuto 72), Pitu, Añón y Davo (Mateo, minuto 80). 0 Rayo Cantabria: Germán; Corral (Samu Calera, minuto 75), Marco, Entrega (Íñigo, minuto 62), Jorrín (Mateo, minuto 75); Dani_González, Markel (Isaac, minuto 62); Quicala (Santamaría, minuto 46), Diego, Neco y Jorge Delgado. Goles: 1-0, minuto 18: Davo. 2-0, minuto 62: Davo. Árbitro: Villa Martín, auxiliado por Mier Rodríguez y Centeno_Fernández. Amonestó a Guido por el Coruxo y a Álvaro Santamaría por el Rayo Cantabria. Incidencias: Encuentro disputado en el campo de O Vao.

Un mes después, el Coruxo vuelve a sonreír tras derrotar al Rayo Cantabria y acabar con una racha negativa de cuatro jornadas consecutivas sin ganar. Tres puntos que le permiten a los vigueses abandonar el puesto de promoción de permanencia, que ahora tiene a dos puntos. Pero lo más curioso, es que a pesar de que todo el mundo mira hacia abajo, por arriba la última plaza que clasifica para la fase de ascenso está a cuatro puntos, cosas de tener un grupo tan igualado.

Los jugadores entrenados por David de Dios sabían que estaban ante un partido clave. Por un lado, había que ganar para dejar atrás el puesto de promoción de permanencia que, además, compartía puntuación con la última plaza de descenso. Por otro lado, el equipo necesitaba ganar para acabar el mes entero que se ha pasado sin ser capaz de sumar los tres puntos, y que lo ha llevado a esta delicada situación.

Pitu, rodeado de rivales, intenta entrar en el área del Rayo Cantabria. / ALBA VILLAR

De Dios introdujo un cambio en el “once” inicial para ajustar un poco más la defensa. En el centro de la defensa Borja ocupó el puesto que habitualmente ocupaba Pereiro. No tuvo excesivo trabajo la pareja de centrales del conjunto vigués, ya que el Rayo Cantabria no fue el equipo tan peligroso que reflejaba la clasificación, en la que además de ocupar plaza de play off, lo confirmaba como uno de los equipos más goleadores de la categoría.

Y eso que tuvieron la primera y gran ocasión del partido, cuando a los dos minutos de juego organizan una contra que culminó Neco con un disparo cruzado ajustado al palo. Posiblemente fue la mejor ocasión de los cántabros, ya que poco más se vieron en el área de la portería defendida por Alberto.

El Coruxo ayer tuvo carácter. El equipo ejerció una presión alta que le permitía tener el balón en el centro del campo, y ese es el planteamiento que quieren los vigueses. Movieron el balón de un lado hacia el otro, hasta que cerca de llegarse al ecuador del primer tiempo, Añón conduce un balón, llega a la frontal y le mete un pase perfecto a Davo, que coloca fuera del alcance de Germán.

El partido estaba en donde querían los jugadores del Coruxo, con ventaja en el marcador y con una presión que hacía que los jugadores del Rayo Cantabría no estuvieran cómodos y les costara llegar al área de Alberto.

Tras el paso por el vestuario, el Coruxo se mostró firme en sus convicciones. El equipo siguió ejerciendo una presión alta que no dejaba huecos. Así, al Rayo Cantabria le costaba salir de su área y llegar a la de Alberto. La presión del Coruxo tuvo su recompensa a poco menos de media hora para el final, cuando Davo recupera un balón en el área del Rayo, se interna y bate por bajo a Germán con el gol que sentenciaba el partido.

La otra buena noticia del partido, además de la victoria, fue la vuelta a los terrenos de juego de Mate Míguez. El centrocampista vigués sufrió una rotura del tendón del bíceps femoral derecho en el mes de noviembre. El vigués acumulaba intensos dolores, por lo que decidió parar y someterse a un tratamiento conservador para evitar el paso por el quirófano.

“Al final nos hemos quitado un peso de encima”

David de Dios, entrenador del Coruxo, reconocía en sala de prensa que “al final nos quitamos un peso de encima, sobre todo anímicamente, porque no veníamos haciendo las cosas tan mal. Hemos salido con la predisposición y la energía adecuada para ganar el partido. Lo importante fue marcar el primer gol y ver que en los veinte minutos siguientes el rival tampoco te generó ocasiones. Esa sensación era buena, y el equipo estaba bien, ordenado y salíamos bien a la contra. En la segunda parte si que hemos salido bien, porque en otras ocasiones nos costaba. Hemos marcado el segundo y eso ya te da tranquilidad y te renueva la confianza que teníamos cuando hace dos meses veníamos ganando”. Sobre el planteamiento del partido, el técnico vigués reconoció que debido al rival, metió en el campo a “Ínsua, a Davo, que son dos jugadores veloces ya que sabíamos que si recuperábamos el balón podían llevarlo arriba para que Pitu y Añón generaran ocasiones de gol. Había que recuperar el balón y afinar en los últimos pases y lo hemos conseguido”.