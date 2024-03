Las faltas de Musa lastran al Celta

68 Araski: Aliaga (9), Elizabeth (8), Van Den (13), Gretter (4), Adelaide (10) -cinco inicial- Alarcón (2), Hermida (16), Brewer (4) y Burani (2). 57 Celta Zorka Recalvi: Haidara (11), Samson (16), Senosian (2), Musa (8), Garfella (2) -cinco inicial- Aguilar (10), Trahan-Davis (8), Vidal (0) y_Prats (0). Parciales: 21-15, 16-1, 17-17 y 14-15. Árbitros: Zafra Guerra, García Crespo y Aranzana García. Le señalaron 15 faltas al Kutxabank_Araski y 10 al Celta Zorka Recalvi. Sin eliminadas. Incidencias: Encuentro disputado en el Polideportivo de Mendizorrotza, que registró una buena entrada.

La novena victoria de la temporada tendrá que esperar ya que el Celta Zorka Recalvi cayó en Vitoria ante un Araski que estaba a tan solo una victoria y ahora vuelve a escaparse. El equipo entrenado por Cristina Cantero afrontará ahora la fase más complicada de la temporada, con tres partidos consecutivos ante Valencia, Girona y Zaragoza, lo que obligará a echar un vistazo al Spar, que en esas mismas jornadas se mide a Estudiantes, La Seus y Jairis. Tres semanas de pasión que pueden apretar la lucha por la permanencia.

Los dos equipos arrancaron el encuentro tensionados, conscientes de la importancia de la victoria en este tramo final del campeonato. El Celta Zorka Recalvi encontraba a una Samson que seguía inspirada y anotaba nueve de los once primeros puntos del equipo vigués. Pero el primer bache del equipo no tardó demasiado tiempo en aparecer. Un pinchazo que costó un parcial de 8-0 y que obligaba a Cristina Cantero a solicitar un tiempo muerto para, por lo menos, cortar la racha de las vascas.

La situación se no se arregló mucho, y al final del primer cuarto Araski mandaba en el marcador por cinco puntos de ventaja, 21-15.

La debacle llegó en el segundo cuarto. El Celta Zorka Recalvi defendía por momentos en zona, que Araski rompió con dos triples, que las ponian con dieciocho puntos de ventaja. Los problemas se le amontonaban al equipo vigués, con la tercer falta personal de Musa, que a punto estuvo de costarle a Cantero una técnica al no admitir uno de los colegiados sus consideraciones.

Estaba claro que sin Musa –en el banquillo ante lo que restaba de partido–, el Celta Zorka Recalvi perdía a su referente bajo los tableros. Las jugadoras vascas se aprovecharon de esa circunstancia, para jugar interior y meter balones a sus jugadoras más alta, que hicieron mucho daño.

A pesar de todo, el equipo céltico llegaba al tiempo de descanso con tan solo doce puntos de desventaja, y con esa diferencia se podía pensar en una remontada.

Sin embargo, la estadísticas reflejan un dato importante. Y es que el Celta Zorka Recalvi solamente hizo diez faltas personales durante todo el partido. Tres de ellas fueron de Musa y otras tantas de Regina Aguilar. De hecho, cuatro jugadoras no cometieron ninguna, lo que deja ver la flojera defensiva.Además, hay otro dato que va intimamente ligado al de las faltas personales, y no fue otro que las veintiún asistencia logradas por el Araski, que se añaden a los quince rebotes más atrapados.

El Celta Zorka Recalvi echó mano de la defensa zonal para intentar meterse en el partido tras el paso por los vestuarios, pero se encontraron con una Marta Hermida que, con cuatro de siete en triples, fue la MVP del partido.

En los últimos diez minutos de juego, el equipo vigués intentó reducir la desventaja, dejando la diferencia final en los once puntos, pero sin opciones.

Tras la conclusión del encuentro en Mendizorrotza, la entrenenadora del Celta Zorka Recalvi, Cristina Cantero, apuntaba que “pensábamos que íbamos a poder competir un poquito mejor. A ratos creo que lo hemos hecho, pero la sensación era que no nos daba, o no llegábamos, que siempre íbamos un poco detrás de ellas. La clave ha sido un poco en el segundo cuarto, en donde nos hemos diluido un poquito, entre las faltas de Musa y luego errores nuestros de rebote, en donde ellas nos han ido generando puntos muy fáciles que nos han minado un poco mentalmente. En la segunda parte hemos intentado probar cosas y meternos en partido, nos hemos metido a 9 con opción de estar ahí, pero tampoco hemos estado muy acertadas a la hora de meter, y cuando cometíamos algún error, o no metíamos, a nivel defensivo bajamos enteros. Fue un querer y no poder la verdad”.