Márquez y Acosta dejan boquiabierto a medio mundo en Catar

Venga, sí, fijo, seguro, es solo el primer día. Vale, pero es el primero de los 63 días de verdad, de carreras, de pelea, del Mundial-2024. Y, en ese primer día, también es verdad que el mejor, el más veloz, fue el madrileño Jorge Martín (Ducati, 1.52.624 minutos), bicampeón del mundo el pasado año, pero el auténtico ‘show’, las dos grandes sorpresas, para muchos, los locos, no tan sorpresa, las protagonizaron al unísono los jefes de dos generaciones, Marc Márquez (Ducati), cuarto por la mañana y primero por la tarde, y el novato Pedro Acosta (GasGas), tercero en las dos sesiones. Si eso no es una, perdón, dos gestas, ya me dirán qué es.

Márquez, de 31 años, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, seis veces rey de reyes, que ha dado el golpe invernal cambiando su Honda por la ‘Desmosedici’ de los campeones, ha dejado, así, de golpe, en el primer día de Mundial auténtico, a todo el mundo boquiabierto, estando siempre, en seco, con calor, sobre mojado y bajo la lluvia entre los cinco más rápidos, mejores.

Márquez brilla

Cuando llovió y en condiciones cristalinas, frágiles, con la pista como un espejo, ya saben, lluvia más reflejos de los focos sobre el asfalto, pilotaje de enorme riesgo, MM93fue el mejor, sacándole un montón de décimas de segundo a todos los demás y exprimiendo sus prodigiosas manos, que jamás dejaron de ser las manos del mejor piloto de todos los tiempos.

Quienes estaban seguros de que Márquez acabaría sorprendiendo a todo el mundo desde su bautismo con la marca de Borgo Panigale no han quedado decepcionados. El caballero de Cervera (Lleida), ahora residente en Madrid, empieza a adueñarse de la Ducati del 2023 (¡suerte tienen los rivales de que es una ‘Desmosedici’ antigua!) y, aunque se niega a presentar su candidatura al podio, a la victoria, al título, ha decidido que, en cuanto pueda, es decir, ¡ya!, hoy, mañana y pasado, se lo pasará en grande.

Y si algo le hace gracia a Márquez es codearse con los mejores y, sobre todo, apadrinar, tal vez, desde la distancia pero con cierta ilusión y gracia, la carrera, impresionante, del mejor proyecto de piloto que jamás haya aparecido en el firmamento del motociclismo español (y mundial, sí, sí, mundial) desde la explosión de MM93. Se trata de Pedro Acosta, al que todo el mundo llama el 'tiburón de Mazarrón', un chaval desacomplejado, divertido, suelto, único, que es veloz por naturaleza sea una Moto3, una Moto2 y, de pronto, una MotoGP.

Acosta, que ha realizado una pretemporada impresionante, no solo en resultados, en cronos, en actitud, en aprendizaje, en información, ha dado su primer golpe sobre la mesa y, aunque aún no ha sido invitado a comer por los mejores, sí los ha puesto ya en alarma. Los hay como Aleix Espargaró (Aprilia), segundo cuando ha habido que correr mucho, que ya saben cómo se las gasta el ‘tiburón’, pues el adelantamiento que Acosta le ha hecho a Aleix fue para impresionarle, con la firma de un cachorro hambriento.

¡Menuda salvada!

Acosta insiste en que no está aquí para matar el rato. Comenta que MotoGP no tiene nada que ver con Moto3 y Moto2, de donde salió campeón, perdón, bicampeón, en solo 30 meses. Y, sí, dice que no piensa, ni pretende, quitarle a Marc Márquez, quien lleva ya años haciéndole guiños de complicidad y, sobre todo, lanzándole piropos, el récord de ganador más joven de la categoría reina. MM93 ganó su primer GP, en 2013, en Austin (EEUU), con solo 20 años y 63 días. Acosta tiene, ahora, poco más de 19 años. Tiene hasta Alemania, 10 carreras para arrebatarle ese premio.

Acosta está teniendo, que lo sepan, un debut calcado, idéntico, clonado al que protagonizó Marc Márquez, con Honda, en 2013. No solo sorprendió a todos sus adversarios en los primeros ensayos de aquella año, en el que acabó convirtiéndose en el campeón más joven de la historia, sino que dominó la cilindrada como quiso. “Pedro es un supertalento”, dijo Marc el jueves, “y no me extrañaría, no, que mejorase mi récord de preocidad ganando antes de Alemania”.

"Pedro es un supertalento, ha demostrado ser muy veloz sobre cualquier moto y ¡claro! que puede romper mi récord de ganador más joven de un GP" Marc Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

Acosta, que ha dominado su GasGas con una determinación espectacular, ha calculado la sabiduría de Márquez a la hora de protagonizar una ‘salvada’ en el mejor estilo del ocho veces campeón cuando, en una curva de derechas, su moto ha derrapado de la rueda trasera, su pierna izquierda ha quedado colgada en el aire y el ‘tiburón’, con un golpe de rodilla, de cadera y un puntito de gas, vamos, como suele hacer MM93, levantó la moto sin problemas.