Los entrenadores del Rápido reboblan su apuesta y no acudirán a los partidos

La crisis del Rápido de Bouzas va camino de enquistarse. Los entrenadores de las categorías inferiores del equipo aurinegro, ante la noticia de que la junta directiva rechaza la dimisión como presidente de Alfonso Caneiro, han decidido interrumpir los entrenamientos. Esa fue la medida con la que iniciaron su protesta a finales de enero. Pero ahora redoblan su apuesta lo que ofrece un escenario aún más complejo. Los técnicos tampoco acudirán a los partidos oficiales, ya desde este fin de semana. Como los partidos no pueden disputarse sin la presencia del entrenador, eso implicará la suspensión de todos aquellos en los que estén involucrados equipos de la entidad boucense, independientemente de la actitud que adopten la directiva o los padres. El cisma del Rápido entrará así en el ámbito de actuación de la Federación Gallega cuyo Comité de Competición tendrá que resolver el asunto aplicando el reglamento: derrota en caso de no presentarse (además de la correspondiente multa) y descenso si no acuden a tres partidos. Y en ese caso los equipos no podrían ascender la temporada siguiente, tendrían un año de castigo.

Los entrenadores transmitieron su decisión ya a los padres, a través de los grupos de WhasApp. “Ante los continuos engaños y mentiras que hemos venido sufriendo por parte de quienes decían venir ocupando los cargos directivos del club desde que se solicitó y materializó la dimisión del entonces presidente Alfonso Caneiro, directiva de la que al día de hoy se sigue desconociendo quienes son sus miembros a pesar de los requerimientos hechos en ese sentido y cuya última actuación es la nota de prensa sin firma del 06/03/2024 , que atenta contra lo que ha venido siendo reclamación de los entrenadores, reclamación de la masa social, reclamación de los padres de los jugadores y que, además, vulnera los derechos de los socios del club, nos vemos en la obligación de parar los entrenamientos y no asistir a los partidos oficiales a partir de hoy día 07/03/2024”, indica el comunicado.

“Esta decisión está consensuada con la totalidad de los entrenadores. Lamentamos cualquier inconveniente que esta decisión pueda causar a nuestros jugadores y sus familias. Sin embargo, creemos que es nuestro deber tomar esta acción en interés del bienestar a largo plazo del club y de todos sus miembros. Agradecemos su comprensión y apoyo durante este período”, concluyen los entrenadores.

Ayer ya no hubo entrenamientos en Bouzas y pronto se sabrá si los técnicos cumplen con su intención de no acudir a los partidos lo que ya tendrá unas consecuencias más dolorosas.

Mientras, la directiva del Rápido de Bouzas espera que “impere el sentido común” y llaman a la profesionalidad de los entrenadores del equipo para que no cumplan su amenaza este fin de semana. Lo cierto es que los entrenadores también se podrían enfrentar a una sanción por parte de la Federación gallega de Fútbol. Para ello tendrían que ser denunciados por el Rápido de Bouzas.

La directiva del Rápido hizo ayer público un comunicado firmado por Imanol Almudí, nuevo portavoz del club, en el que indican que la voluntad de la directica es “atender debidamente las raclamaciones pendientes por parte de padres y entrenadores siempre que se presenten dentro de un orden”. Explican desde la entidad que el lunes se ofrecerá una rueda de prensa en la que “se fijarán las bases de actuación de aquí a la finalización de la campaña y que entre esas medidas está la de incorporar a Gustavo Loureiro como interlocutor con los coordinadores, entrenadores y padres con el objetivo de hacerse una idea de la situación de la entidad y tomar las decisiones correspondientes”.

En relación al plante de los entrenadores y a la posibilidad de que este fin de semana no se presenten con sus equipos a los partidos, el Rápido de Bouzas asegura que la medida “parece contraria a los intereses de los niños y jugadores del fútbol base convocar una huelga que creemos no hace sino perjudicar la imagen del club. Así pues, recomendamos que el fin de semana se cumplan con los compromisos adquiridos con la mayor normalidad posible a la espera de que se lleve a cabo la rueda de prensa del lunes”.

De esta manera la directiva devuelve la pelota al campo de los entrenadores que a lo largo del viernes tendrán que decidir si dan marcha atrás o cumplen su idea de no presentar a sus equipos a los partidos del fin de semana. El sábado por la mañana vuelve a rodar la pelota y la duda es si los jugadores aurinegros estarán allí.