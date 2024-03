Sempere protege la identidad del Mecalia

El Mecalia se aferra a certezas básicas en una etapa de incógnitas. El club, aludiendo a motivos económicos, anunció a comienzos de febrero que Cristina Cabeza no seguirá como entrenadora la próxima temporada. Habrá seguramente cambios en la plantilla. Pero Miriam Sempere seguirá sujetando el vestuario y conservando su espíritu. La capitana ha renovado.

La guardameta de Santa Pola ha alcanzado la madurez a sus 28 años. Lo demuestra con su excelente rendimiento en cancha y su jerarquía fuera. “Estoy muy contenta con la renovación y agradecida al club. Me quedo en A Guarda porque se sigue contando conmigo y porque me encanta el pueblo, su gente y la forma que tienen de vivir el balonmano. Vine para un año y ya van a ser cinco”, recuerda.

“Cuando llegué no se me pasó por la cabeza que sería la capitana. Lo vivo con el respeto y la responsabilidad que conlleva”, indica. “El objetivo esta temporada era crear un buen grupo humano, que la gente se sintiese a gusto aquí, y se ha logrado. Creo que todavía nos queda mucho por enseñar y que no hemos llegado a nuestro techo”.