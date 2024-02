Aleksandre Topuria, la mano derecha del Matador

Ilia Topuria no da un paso sin su hermano Aleksandre y viceversa. Compañeros inseparables de entrenamiento, de confidencias, de temores, de alegrías... Ambos debutaron en 2014 en las MMA (artes marciales mixtas). Fue en Barcelona y ante la mirada de Arnold Schwarzenegger, ya que el culturista promocionaba este deporte y organizó el torneo en el que brillaron los hermanos Topuria. El "Conquistador", como se le conoce a Aleksandre, era un apasionado del judo hasta que junto a su hermano entra en contacto con Jorge y Agustín Climent. La sociedad acababa de empezar y el veneno de las MMA se metió en su cuerpo. El gimnasio y sus técnicos fueron forjando a dos campeones de la lucha. Cada uno con una estructura muscular diferente, pero ambos con una ambición y un espíritu de sacrificio indomable. Las horas de entrenamiento, las instrucciones de los Climent y la ilusión por triunfar fueron dando sus frutos.

Aleksandre Topuria, el hermano mayor de Ilia, quería llegar lejos. Sumó dos victorias hasta que en mayo de 2015 firmó su primera derrota por KO. Ese golpe le obligó a reflexionar, estando seis años sin competir, pero ese tiempo lo empleó en mejorar su técnica. Se metió de lleno en el mundo del boxeo para mejorar el golpeo de puños. Durante ese tiempo también entrenaba con su hermano y poco a poco se fue sintiendo preparado para volver a la jaula. Así, regresó a los octágonos en 2021 con victoria por KO en el primer asalto ante Luca Tenorio, y un año después también tumbó a Alberto Ibáñez. Las cosas no podían irle mejor al luchador que ahora tiene 28 años.

Antes del verano tuvo su combate más importante contra Johan Segas, al que ganó en apenas un minuto con una asombrosa puesta en escena. "Tengo la plena confianza de que voy a acabar con él", avisaba días antes del combate. No le faltó razón al alicantino de adopción porque al poco de comenzar el combate lo dejó inconsciente. La puerta de entrada a la UFC la tenía más abierta que nunca. Fue su hermano el que lo anunció en una entrevista antes de su enfrentamiento ante Volkanovski. "Ya se puede decir que es luchador oficial de la UFC", comunicó el ya campeón del mundo de peso pluma.

El hermano mayor de Topuria prepara su combate. / / ALEX DOMÍNGUEZ

Una vez conseguido el primer objetivo con Ilia, el equipo se vuelca ahora con Aleksandre en busca de su primera victoria en la UFC. Su base es lucha grecorromana y se destaca por su gran trabajo en el suelo y la capacidad para derribar, con poderío mental y gran forma física.

Lo que tienen claro los Topuria es que nunca se enfrentarán entre sí en un combate oficial. En Barcelona llegaron a la final los hermanos y decidieron no competir, proclamándose ambos campeones. Es una ley no escrita que piensan respetar ambos luchadores.

Aleksandre no tiene aún fecha para debutar en la compañía de Dana White aunque todo apunta a junio, pero sí tiene claro que su intención es luchar por el cinturón, en principio, de peso gallo, la categoría inmediatamente inferior a la de El Matador. No se descarta su debut en el evento de España coincidiendo con la intención de la UFC promocionar las MMA. Las expectativas con el hermano mayor de Ilia son realmente altas, ya que todo el mundo espera que siga el mismo camino, pero no es fácil llegar al punto que ha llegado y poder lucir el cinturón de campeón del mundo.

Sabe que ahora es su momento, su debut en la UFC después de estar años centrado en la preparación de su hermano. Ambos son inseparables y ahora es el turno de volcarse con Aleksandre, que promete muchos éxitos en el difícil mundo de la UFC. "Será campeón", augura Ilia, flamante rey del peso pluma.