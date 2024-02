Un tobogán para acabar en tablas

2. Sárdoma: Olalla Vila; Cheila Neves, Cata dos Santos, Aida Samper, Laura Martínez, Estela Castro, María Calvar, Judith Gallardo, “Luchi” Fernández (Elisa Gonzalo, min. 19), María Rodríguez (Sabela Gómez, min. 67) y Andrea Albiol. 2. Lóstrego CF: Naiara Martínez; Irene Heras (Alejandra da Silva, min. 78), Irene Rial, Tamara Fernández, Marta Carballo, “Equis” Márquez, Laura Izard, Adelaida González (Nara Fernández, min. 66), Álex Pichel, Irene Fernández (Noa Caeiro, min. 89) y Ana Iglesias. Árbitro: Iván Mosquera (Delegación de Vigo). Amonestó al delegado local y a las sardomistas Dos Santos y Gómez, además de a la visitante Izard. Goles: 0-1 (min. 5), Laura Izard, de penalti. 1-1 (min. 11), Albiol. 2-1 (min. 69), Albiol. 2-2 (min. 78), Da Silva. Incidencias: Municipal de As Relfas. Vigésima primera jornada del grupo 1 de 3ª RFEF. Gran entrada, con seguidores de ambos equipos. Durante el primer tiempo agentes del Cuerpo Nacional de Policía acudieron al campo por acceder al recinto algún espectador supuestamente sin querer abonar el precio de la entrada. Los agentes identificaron a esos aficionados, que tuvieron que abandonar el campo.

Compites en tu campo contra un rival directo, hasta ahora -y van dos tercios de campeonato- no le has empatado a nadie del resto de favoritos al podio (Real Avilés, Deportivo B, Olímpico de León y el Lóstrego), pero permites que el Lóstrego juegue como en casa, a su estilo directo, eres incapaz de ganar el centro del campo por táctica o por decisión propia (lo que sí hizo el Mos contra ti y frente a las gondomareñas) y al final te aferras a la potencia de fuego de Albiol, a la que tampoco estás sabiendo sacar el rendimiento adecuado -su irregularidad también es una cuestión del técnico, no solo de la delantera-. A mayores, tu zaga no sabe cómo juega Ana Iglesias, una de las futbolistas más determinantes del campeonato, que te saca dos penaltis. Y la salida de balón en saque de portería es lo más lamentable que se ha visto en la categoría en años. Ese es el resumen del 2-2.

Por eso Gabi Couñago (Vigo, 1984) se impuso en el duelo táctico a Toni Martínez (Mos, 1992). Por eso el Lóstrego rascó un empate que le da el golaveraje. Por eso el once del Val Miñor estuvo a punto de volver a ganar (ya lo hizo en la ida 2-1). Si quieren pueden ver la botella medio llena: el Sárdoma suma cinco jornadas sin perder, aunque haya empatado las dos últimas. Una cortina de humo.

Las diferencias en una liga tan igualada, Real Avilés aparte, las marcan los detalles y, sobre todo, la ambición. La categoría no es lugar para timoratos. Martínez lo fue. El Sárdoma tenía un medular para dominar y abastecer a su delantera (qué bien “Luchi” hasta la lesión) y jugó al ritmo que le marcaba su adversario. Presionaba la salida del cuero el Lóstrego y no las locales. As Relfas debía ser un campo extraño, ajeno a las blanquiazules, porque era incomprensible.

El Sárdoma sí batalló en las pugnas individuales, en el cuerpeo. Daban y recibían. En eso no había cuartel. El colegiado señalaba penalti de Cheila, pero el problema es que por su carril la portuguesa jamás funcionó y el técnico no se atrevió a mandarla al banquillo. En la media, Judith estuvo a ratos, con otros momentos de imprecisiones. Mientras, el Lóstrego siempre supo ir a lo suyo: arriba, vertical, directo. Balones a Ana para que explote su potencia, su fuerza.

Una recuperación de “Luchi” acabó en pase medido para Albiol, que disparó por encima de Naiara para firmar el empate. Luego, poco de ambos equipos. “Peque” Rodríguez, sola, no llegaba por un suspiro a un centro al segundo palo (min. 22). Como respuesta, Marta Carballo probaba con un disparo (min. 42). Descanso.

Irene avisó de que tenía hambre de gol con un disparo cruzado (min. 48) y una falta directa (min. 53). Porque las locales cometieron varias faltas en zonas peligrosas. Solo una su rival en todo el encuentro. Pero el Sárdoma reaccionó con un gran chut de Albiol al que Naiara respondió con una magnífica estirada (min. 59). Calvar remataba de cabeza un centro de Albiol en posición franca pero desviado (min. 63). Eran los mejores minutos locales.

El Lóstrego volvió a meter miedo con un saque de esquina que casi entra directo (min. 66), pero un ataque conducido por Judith acabó en el 2-1. Avanzó, abrió a Albiol y esta sacó su “gadgeto-pierna” para fusilar desde fuera del área. A veces el fútbol es tremendamente sencillo.

No obstante, nada estaba resuelto porque las azules no perdieron el sitio. Ana Iglesias remató a la cruceta y el Sárdoma siguió sin ser dueño del choque y con enormes problemas en los balones aéreos. Y en el 78, con Da Silva recién entrada, llegaba el 2-2, rematando sola en el segundo palo.

Ahí, el Lóstrego tuvo el derbi. Nara rozaba el gol de falta directa (min. 79). El choque era visitante y la sempiterna “7” sacaba penalti de Cata. La ex sardomista Laura Izard chutaba al poste derecho de Olalla para alegría de la afición del Sárdoma. Luego, el colegiado le perdonó a Izard la roja, por derribo como última defensora sobre Elisa Gonzalo (min. 87). Albiol chutaba colocado y flojo. No hubo más. Empate sellado tras un partido de tobogán para ambos equipos en cuanto al control del mismo.

El Sárdoma mantiene el punto de diferencia sobre el Lóstrego (39 por 38), pero sale del podio superado por el Olímpico (40) y, sobre todo, demostró de nuevo una irregularidad que ya es rutina.