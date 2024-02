Daniel logra tres puntos de oro

El derbi provincial entre el Choco y el Val Miñor no defraudó a los aficionados que acudieron el campo de Santa Mariña. Los dos equipos sabían que eran tres puntos muy importantes para acercarse a la tan ansiada permanencia, y eso se reflejó sobre el terreno de juego.

Los redondelanos quisieron tener el balón desde el pitido inicial. Sabía que no debían dejar cómodos s los de Nigrán, que a la contra podían hacer mucho daño.

No hubo demasiadas ocasiones de gol en los primeros cuarenta y cinco minutos de juego, en donde los redondelanos no eran capaces de encontrar un hueco por el que hacer daño. Cierto es que el Val Miñor hizo en este tiempo un gran trabajo defensivo, sin cometer ni un solo fallo y esperando alguna contra para poder salir con velocidad y dar la sorpresa.

A medida que pasaban los minutos, la sensación de igualdad se hacía cada vez más evidente, por lo que ambos entrenadores comenzaron a pensar de que no habías que tardar mucho en hacer los primeros cambios.

Tras el paso por el vestuario, fue el Choco el primero en mover ficha. Aarón y Xian fueron los primeros en entrar en el terreno de juego, y es que el técnico redondelano, buscaba nuevas ideas para la medular para poder abrir la tupida defensa de los redonelanos.

Tampoco tardó mucho tiempo en reaccionar el técnico del Val Miñor, que poco después gastaba la primera ventana de cambios con la entrada de Agustín, intentando refrescar la parte ofensiva, a confiando en poder recuperar un balón para lanzar un contra y poder sorprender de esta manera a los redondelanos.

Pero ni con los cambios el partido modificaba su guión. A medida que pasaban los minutos, el Choco se estiraba un poco más tratando de meter más gente arriba para abrir hueco, pero el Val Miñor seguía firme en su trabajo defensivo, y no pasaba excesivos apuros para mantener su portería a cero.

La locura se desató a tres minutos para la conclusión del partido, cuando Daniel consiguió aprovechar uno de los pocos errores de los de Nigrán, para lograr el tanto que al final sería el de la victoria.

El problema para el Val Miñor no era haber encajado un gol, sino que no quedaba tiempo para lograr la igualada. Como no podía ser de otra manera todas fueron prisas para lograr el tanto de la igualada, pero en esta ocasión fueron los redondelanos los que estuvieron muy centrados, no dejando huecos libres al rival.