Volver a ganar un clásico gallego, el nuevo reto celeste

El derbi entre el Durán Maquinaria Ensino y el Celta Zorka Recalvi (19:15) llega en un buen momento para el equipo que entrena Cristina Cantero. Y es que la victoria del pasado fin de semana ante el Gran Canaria ha dado mucha tranquilidad al equipo, que ahora tiene una ventaja de cuatro victorias sobre el descenso con nueve encuentros por disputar. A pesar de que pueda parecer que existe una gran diferencia entre lucenses y viguesas, la realidad es que Ensino sólo cuenta con tres victorias más que las viguesas.

Las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero no estarán solas en el Pazo dos Deportes de Lugo. El club ha organizado un viaje para que los aficionados puedan estar apoyando a sus jugadoras en este encuentro y la respuesta ha sido de lo más positiva.

Cantero contará con todas sus piezas. El equipo mantiene una línea ascendente y en estos momentos importantes de la temporada nadie se quiere perder un partido.

Las viguesas tienen un claro objetivo para este encuentro y es acabar con la racha negativa en los derbis gallegos. Cantero reconocía antes del último entrenamiento de la semana que “un derbi siempre es especial y estamos con ganas de poder sacar uno. Últimamente se nos niegan todos. Es verdad que somos los novatos, pero bueno... Novato se es, pero no hay que parecerlo. Esa es nuestra idea, ser capaces de ser competitivas y de ponerles las cosas difíciles”.

La entrenadora del Celta Zorka Recalvi dibuja las claves del choque: “Nuestro trabajo está claro. Necesitamos dominar el rebote, que no será fácil. Ellas son un equipo que van bien al rebote de ataque. Después hay que controlar el ritmo de partido que queremos y no estar al margen de su ataque, sino ser capaces de imponer un ritmo defensivo correcto, chocar, ser duras... Tenemos que conseguir no ir detrás siempre de ellas y hacerles que jueguen a una cosa diferente de la que quieran”.

“No será fácil, pero si quieres competir en esta liga tienes que hacer cosas difíciles y creo que cada día somos capaces de hacer más cosas”, conviene la entrenadora cordobesa. “Sin embargo, últimamente fuera de casa no estamos siendo capaces de ser tan competitivas como en Navia. Vamos a ver si somos capaces de dar un paso adelante y realizar un partido serio”. El encuentro será ofrecido en directo a través de la web de la Federación Española.