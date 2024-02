El Coruxo necesita reencontrarse con el gol

El Coruxo afronta un partido clave esta tarde (18:00), en el campo de O Vao, para llegar tranquilo a la recta final del campeonato. Los jugadores entrenados por David de Dios reciben a un Oviedo Vetusta que está a cuatro puntos en la clasificación. Además, en la primera vuelta los asturianos derrotaron a los vigueses por 2-0, por lo que el objetivo del Coruxo debe ser doble. El primero de ellos, lograr los tres puntos en juego, lo que ampliaría a siete la diferencia entre ambos cojuntos. El segundo es el de recuperar el golaverage, lo que supondría dar un paso casi decisivo para certificar la tan ansiada permanencia.

Los vigueses llegan a este encuentro con dos derrotas ante equipos de la zona alta de la clasificación. No obstante, han sido derrotas en las que el Coruxo no ha dejado un mal sabor de boca. Solo pequeños detalles fueron los que costaron la victoria. Esos pequeños detalles son en los que ha trabajado David de Dios durante toda la semana. Si el equipo verde consigue corregir ese problema, habrá dado un paso adelante para llegar sin apuros a las últimas jornadas del campeonato. El entrenador vigués no podrá contar con Alberto, que cumplirá su último partido de sanción, por lo que Andrii volverá a ser el portero titular.

Los asturianos llegan a O Vao con las ausencias de Óscar y Blanco. El Oviedo Vetusta atraviesa una racha positiva sumando tres partidos consecutivos sin perder, dos victorias y un empate, la semana pasada frente al Guijuelo.

Es, en resumen, un partido que se presenta muy interesante, con mucho en juego para los dos equipos. David de Dios apuntaba tras el último entrenamiento sobre el rival: “Vienen en una buena dinámica, con dos victorias seguidas, y pueden salir un poco del pozo y recortar diferencias con nosotros. El Coruxo quiere lo contrario, sumar de tres, ampliar la diferencia y acercarnos un poco más a los equipos de arriba. Tenemos que valorar las buenas sensaciones que transmitimos, pero a la vez no sumamos los puntos que creemos que merecemos. Ves que los de abajo se acercan, por lo que tienes que estar a todo”, advierte el preparador olívico.