Un centenario austero

El Real Club Celta de Atletismo y el Atletismo Femenino Celta, herederos de la sección que Manuel de Castro puso en marcha en 1924, encaran una celebración de su centenario que estará marcada por la austeridad. Las pérdidas de la pasada temporada, de 30.000 euros entre ambos, han obligado a que la directiva diseñe un plan de recorte de gastos. Las principales medidas se presentaron ayer a los asistentes a una asamblea que se celebró en la Casa do Deporte, en Luis Ksado. Se quieren gestionar las urgencias, no obstante, sin modificar aspectos que se consideran esenciales en la filosofía celeste.

Los respectivos presidentes, José Angel Serantes y Paula Mariño, estuvieron acompañados en la mesa por Manu Ageitos, Ismael Costas, José Ángel Rodríguez y Francisco Rodríguez. En la platea, tres decenas de atletas y padres. La directiva, con Serantes ejerciendo como principal portavoz, detalló la situación económicas de los clubes célticos.

El ejercicio contable de 2023 se ha cerrado con 190.000 euros de ingresos y 220.000 euros de gastos, lo que arroja ese saldo de 30.000 euros de pérdidas. “El balance económico fue muy malo. Estamos en una situación difícil”, admite Serantes.

A la hora de equilibrar mejor las previsiones en 2024, el incremento de ingresos se anticipa improbable. Los clubes célticos han pedido una subida en las subvenciones municipales. De 62.000 euros antes de 2016 se pasó a 32.000 ese año y aunque se ha incrementado algo la cifra, la última partida fue de 40.000 euros. El Concello admite la justicia de la reclamación, pero las cuantías de este año ya están cerradas. Existen alternativas, a través de la organización de eventos o como ayudas a viajes. Nada, en todo caso, a lo que se puede confiar una reestructuración.

Sí habrá más ingresos a través de las cuotas, ya que el número de atletas se ha incrementado notablemente. Pero “la principal medida será recortar gastos”, anuncia Serantes. No obstante, los dirigentes han rechazado propuestas de los padres, como cobrar las licencias o las inscripciones en campeonatos. Esa gratuidad es una seña de identidad que no se quiere perder. Sí se cobrarán las inscripciones fuera de plazo y las sanciones derivadas de las no presentaciones.

Los clubes célticos van a restringir la presencia de entrenadores en los Campeonatos de España. Cuando sea posible, el entrenador que viaje hará también de delegado. Se intentará acortar la duración de los viajes a campeonatos y las Ligas Nacionales, igual que racionalizar mejor la contratación de autobuses para los desplazamientos. E igualmente se reducirán los premios baremados para los atletas y adelgazarán los lotes de ropa que se les entregan.

Aunque no de manera inmediata, se estudia un cambio en la empresa que suministra la indumentaria. Hay contactos con otras firmas con precios más asequibles, conservando la calidad exigida. La nueva empresa deberá además surtir las prendas con mayor velocidad para reducir el stock habitual en la sede céltica.

La reducción afectará a los eventos que el Celta organiza; no tanto al Torneo Solidario, de alcance más local, como al Memorial Alfonso Posada. Aunque el deseo era tener un cartel de calidad en el año del centenario, no habrá más remedio que rebajar esas expectativas salvo que se encuentre un patrocinador. Pero la “medida más dolorosa”, especifica Serantes, será la rebaja del sueldo de los monitores, que será aproximadamente de 100 euros por mes. Con estas y otras acciones calculan que podrán reducir los gastos en 24.000 o 25.000 euros, garantizando la viabilidad de una institución, aunque doblada en dos, que agrupa a cientos de atletas de todas las edades, desde los pequeños de las escuelas a los veteranos.