“Los pequeños errores contra un rival como el Pontevedra te matan”

El Pontevedra se impuso ayer al Coruxo y se le empieza a poner cara de campeón de grupo, no por sensaciones, sino porque le sonrió la suerte; la suerte del campeón. Después de que el cuadro vigués se adelantara en el minuto 4, dos errores favorecieron que los granates dieran la vuelta al marcador y dejaran sentenciado el encuentro en la primera parte, manteniendo el liderato del grupo I y pensando ya en la visita del Zamora, tercer clasificado, en la que será la segunda jornada consecutiva en Pasarón.

Los granates comenzaron con las líneas muy adelantadas, algo que el Coruxo intentó aprovechar a la contra. Y le salió bien, porque en su primera aproximación consiguió abrir el marcador. Era el minuto 4 cuando Álex Rey superaba a Samu Mayo por la banda derecha y centraba al área, donde Davo recibía prácticamente solo. Churre se preocupó más de pedir fuera de juego que de presionar al rival y el delantero no falló ante Edu para adelantar a los suyos.

Respondió rápido el Pontevedra, con un disparo lejano de Yelko que, tras tocar en un defensa, Andriy atrapó sin problemas evitando el córner.

El Pontevedra, con un juego muy previsible y bastante lento, quizá condicionado por el estado del césped, no era capaz de superar la línea de presión del cuadro vigués. Superado el primer cuarto de hora, desperdiciaba una falta lateral en buena situación, con un centro muy pasado de Borja Domínguez que atrapó el portero. Respondía el Coruxo con una rápida contra, obligando a Edu a salir del área grande para evitar que Davo llegara a la pelota.

Al filo del minuto 20, Añón centraba una falta desde la derecha que cabeceaba desviado Andriu, pero Pereiro, también de cabeza, la volvía a meter en el área, donde recibía Álex Rey para rematar al palo. Del posible 0-2, se pasó rápidamente al 1-1. Después de que Edu atrapase ese balón rechazado por el poste, sacó en largo para Chiqui, que se plantó en el área y sacó un disparo cruzado que Johan interceptó con la mano; el árbitro, que estaba muy cerca de la jugada, no dudó en señalar penalti, que convertiría Charly.

El Coruxo intentaba reaccionar rápido y llegaba al área del Pontevedra con mucha facilidad, pero le faltaba acierto en la definición, como en un buen disparo de Pitu que despejó Edu en el minuto 26.

Solo un minuto después, Yelko está vivo para robar la pelota a Andriu en la medialuna del área del Coruxo y quedarse solo ante Andriy. El mediapunta esperó la llegada por dertás de Charly para asistirle. El remate de éste toca el palo y después el balón entra lo justo para que el árbitro dé gol.

Sin tiempo para reaccionar, llegó el 3-1. Superada la media hora de partido, Borja Domínguez marcaba de cabeceando picado abajo un córner lanzado por Dalisson.

No se vino abajo el Coruxo, que siguió buscando recortar distancias en el tramo final del primer tiempo. Así, Davo ganó en carrera a Churre, pisó área pequeña y su remate lo salvó Edu in extremis, despejando Garay el balón muerto cuando llegaba Añón para rematar a puerta vacía.

Al filo del descanso, Dalisson lanzó una falta directa que tocó el larguero por arriba antes de salir fuera, y ya en el tiempo de descuento lo volvía a intentar el cuadro vigués con un centro desde la derecha de Vidal que Davo cabeceó fuera.

En la reanudación, el Coruxo se volcó al ataque, aunque con poco acierto, ante un Pontevedra que intentaba ganar seguridad en la faceta defensiva. Johan estuvo a punto de enganchar a los suyos en el partido con un potente disparo, tras jugada personal, que se estrelló en la cruceta.

Reforzó entonces el Pontevedra el centro del campo para intentar cerrar el partido y no pasar apuros en el tramo final, y le funcionó, porque consiguió contener con más seguridad las acometidas del Coruxo, cada vez más residuales, e incluso pudo ampliar distancias, con un disparo lejano de Samu Mayo que la defensa envió a córner.

Yago Iglesias // Entrenador del Pontevedra

“Estamos contentos por la victoria, no tanto con el cómo”, admitió el entrenador del Pontevedra, que recordó que había avisado que esperaba un “Coruxo valiente” en Pasarón, y así fue. “El mediocampo del Coruxo es de un nivel altísimo dentro de la categoría. Quizás pecan de efectividad y eso es lo que les está lastrando. Pero a nivel de control de juego, en base a la posesión de balón, tienen un nivel altísimo”, señaló. Yago Iglesias insistió en que “sabíamos que iban a venir a jugarnos de tú a tú y a quitarnos la pelota” y destacó el nivel de efectividad del Pontevedra, así como la autoexigencia del grupo.

David de Dios // Entrenador del Coruxo

El entrenador del Coruxo se fue decepcionado porque “tuvimos el 0-2, lo fallamos y en la contra te matan. Te vas con un 3-1 creo que injusto, pero es lo que toca”. David de Dios reconoció que “cuando tienes pequeños errores, un rival como el Pontevedra te mata”. “Si vemos las estadísticas, si no tuvimos las mismas ocasiones, tuvimos más, pero ellos tuvieron micho más acierto que nosotros”, analizó el técnico, que apuntó que “hicimos el partido que queríamos, de intentar quitarle el balón al Pontevedra. Nos ponemos por delante y teníamos el partido controlado, esa era la sensación. Parecía que podía llegar el segundo, pero hay jugadas que cambian todo”.