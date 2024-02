Ester Navarrete sella el billete para París

La de Ester Navarrete es una de las historias más grandes que ha dado el deporte gallego en la última década. La viguesa, que hace tres años después de ser madre estaba convencida de que ya había vivido sus mejores días en el atletismo, resulta que estará este verano en los Juegos Olímpicos de París después de su deslumbrante actuación en el maratón de Sevilla donde conquistó el título nacional con una marca de 2:24.40 que le vale para acudir a sus primeros Juegos. El destino le puso delante de una ocasión única y Ester se abrazó a ella con toda la fuerza del mundo.

La gesta de Navarrete, la mejor debutante española de la historia, es una de las grandes noticias protagonizadas por el atletismo gallego. Hace unos meses la distancia no estaba en sus planes. Siempre fue una buena corredora de cross que se desenvolvía con eficacia en la pista hasta los 10.000 metros. Se asomó recientemente al medio maratón con enorme éxito (la segunda española de siempre y el billete para el Europeo). Estaba feliz, dichosa de verse de nuevo con el billete para una gran competición internacional. Llegó entonces el momento de sentarse a pensar. Era noviembre y la normativa de la Federación Española le abría una puerta para acudir a los Juegos Olímpicos de 2024 ya que el ganador del Campeonato de España, que se disputaba en Sevilla, acudiría a París siempre que consiguiese la mínima olímpica (2:26.50 pedía World Athletics). Navarrete meditó durante una semana con su entorno y se embarcó entonces en su particular cruzada. Era una oportunidad que no podía desperdiciar teniendo en cuenta que había terminado el año 2023. Entrenó durante meses sin descanso (en dieciséis semanas solo se concedió un día sin correr, el 1 de enero) con la intención de darse una posibilidad en Sevilla.

Ester Navarrete, tras finalizar la carrera de ayer en Sevilla. / Efe

En la capital andaluza todo salió de maravilla. Muchas de las mejores especialistas españolas en la distancia se habían dado cita en busca del billete para los Juegos dispuestas a agarrar el pase. Era la forma más directa de conseguirlo y evitar decisiones dolorosas del seleccionador. Además, ya había varias atletas con la mínima en el bolsillo. Navarrete no entraba entre las favoritas a ojos de los especialistas debido precisamente a su escasa experiencia. De todas las que buscaban la clasificación era la única que no se había probado en la distancia, que no conocía los secretos de la distancia, sus peligros y el sufrimiento que encierra. Pero en la mañana de Sevilla, en ese circuito en el que apenas hay un desnivel de diez metros durante los 42 kilómetros, tuvo un comportamiento sobresaliente. Fueron cayéndose algunas de sus rivales directas. Primero Fátima Ouhaddou (que salió en cabeza dispuesta a demostrar que estaba un punto por encima del resto); luego se cayó de la pelea María José Pérez. Solo Meritxell Soler, campeona en Sevilla hace un año, se mantuvo junto a Ester Navarrete que a medida que caían los kilómetros fue sintiéndose más fuerte. El paso por la media maratón ya hacía pensar en que la ganadora del Campeonato de España iba a estar en la marca pedida por World Athletics, el otro requisito además de la victoria que se pedía para lograr el acceso directo a los Juegos. Los siguientes parciales confirmaron esta tendencia confirmando lo idóneo del recorrido y la temperatura para conseguir una buena marca.

Ester Navarrete fue tensando la carrera poco a poco, tirando de Soler que acabó por ceder. A dos kilómetros del final la viguesa se quedó sola. Ya todo estaba en su mano. Solo un inesperado desfallecimiento podía arruinar su carrera. Nada de eso llegó. Navarrete llegó al Paseo de las Delicias de Sevilla, después del serpenteo por la zona monumental, completamente desbocada. Quince segundos por detrás sufría Mertixell Soler. Ester Navarrete cruzó la línea de meta envuelta en un mar de sensaciones después de parar el crono en 2:24.40 segundos, dos minutos y diez segundos menos de los que pedía World Athletics paña añadirla a la lista de olímpicos. Gritaba, lloraba. La colección de premios era inmenso: el Campeonato de España de maratón, el récord gallego, la segunda mejor marca española de siempre, la mejor debutante española de la historia...pero nada como la clasificación para los Juegos Olímpicos de dentro de unos meses. Una locura de mañana protagonizada por una mujer que hace tres años, cuando fue madre, pensaba que sus mejores días en el atletismo seguramente ya habían pasado. No sabía Ester Navarrete que faltaba aún lo mejor.