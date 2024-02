Una carrera de emociones

Cada vez más y más lejos. A Gran Bikedada celebró a lo grande su décimo aniversario con una edición en la que la organización que lidera con buena mano Pepe Xagarós incluyó para los más atrevidos un recorrido de ultrafondo que llegaba hasta los 110 kilómetros con la subida al Alto da Penarada en Castro Caldelas como atractivo extra. Más de ochocientos ciclistas de todas las edades, entre los que se encontraban ilustres como Oscar Pereiro y Alvaro Pino) se reunieron en la plaza pública de Vialia (epicentro de la prueba) para repartirse en los diferentes recorridos en función de las capacidades y ganas de cada uno: medio fondo (42 kilómetros), fondo (69 kilómetros) y Gran Fondo (98 kilómetros) y la cita de ultrafondo que se fue por encima de los cien kilómetros.”Un reto a túa medida”, el lema ideal para una prueba no competitiva organizada por Social Ciclismo Fan Manager y que en esta década de vida ya puede presumir de estar completamente consolidada en el calendario deportivo del sur de Galicia y en el emocional de sus participantes. Lo decía Pepe Xagarós en la presentación, que su objetivo era el de crear “espacios de emoción” y a fe que lo ha conseguido.

El pelotón de participantes, en el tramo inicial. / JOSÉ LORES

Es verdad que aunque la prueba no es competitiva quienes marcaron la pauta durante la mañana fueron Diego Alvarez y ese gran especialista que es Brandán Márquez. Lo que no pudo ser en esta ocasión fue el estreno de la Triple Corona por un problema con la empresa encargada del cronometraje. La idea era tomar tiempos en tres tramos de relativa dureza de la carrera y así darles una referencia a los participantes. Pero quedará para una mejor ocasión por el fallo del sistema. De todos modos, los participantes en A Gran Bikedada no es precisamente ese su objetivo primordial. La jornada se desarrolló con normalidad, sin incidentes serios (algo en lo que se pone mucho interés al tratarse de un recorrido largo, con muchos participantes y sobre una superficie algo irregular en algunos puntos). Pero la gente acabó (cada uno cuando y como quiso) con ganas de repetir el próximo año y ese es posiblemente uno de los grandes logros de A Gran Bikedada, formar parte de las emociones de los aficionados al ciclismo de montaña.