Nuevo asalto del Coruxo a los puestos de play off de ascenso. Será en uno de los clásicos de la categoría, ante un Guijuelo que tiene cuatro puntos y que ocupa uno de los puestos de privilegio. Los salmantinos no pierden un partido desde hace dos meses, tiempo en el que han acumulado tres victorias y dos empates. En la primera vuelta, el Guijuelo ganó 2-0. David de Dios no tendrá problemas para alinear su mejor once. En el Guijuelo, Diego González se pierde el partido por acumulación de amonestaciones.

“Esta semana hemos hablado de los errores que nos han costado el partido ante el Cayón y que no se pueden repetir. Los jugadores lo saben”, analiza De Dios. “Veníamos de una racha de buenos resultados y ahora nos toca un minibache. Tenemos la oportunidad de volver al camino de antes y en eso tenemos que centrarnos”. Sobre el rival, apunta: “Son jugadores que tratan muy bien el balón y tienen buen pie. Me sorprende la capacidad que tienen de jugar en un campo sintético como el de ellos, muy peculiar, pero se adaptan también a campos de hierba natural, grandes o pequeños. Les da igual, siguen manteniendo su fútbol, con confianza, parece que no están y de repente aparecen. Hay que tener mucho cuidado. Pero nosotros en casa estamos fuertes, solamente hemos perdido con el Pontevedra y hemos tenido muy buenas sensaciones en muchos partidos. Nos tenemos que hacer muy fuertes en casa”.