Segundo partido consecutivo lejos del pabellón de Navia para el Celta Zorka Recalvi, que esta tarde rinde visita al IDK Euskotren en el Polideportivo José Antonio Gasca de San Sebastián. La de este fin de semana será una jornada extraña, ya que la gran mayoría de los partidos se adelantan un día pues mañana sábado se concentra en Madrid la selección nacional. El equipo entrenado por Miguel Méndez disputa entre el 8 y el 11 el Preolímpico de Hungría ante Japón, Canadá y Hungría. De los cuatro equipos solamente uno se quedará fuera de la cita Olímpica de París.

Si el del pasado fin de semana era un encuentro complicado, el de esta tarde no lo es menos. El IDK Euskotren no dio opciones a las viguesas en el partido de la primera vuelta disputado en Navia, con victoria por 55-93 en la segunda jornada. Actualmente las donostiarras tienen cinco victorias más que las viguesas, y aunque se han clasificado para la fase final de la Copa del Reina, no lo pudieron hacer como cabeza de serie.

La escuadra donostiarra destaca por su juego interior, en donde cuenta con la hasta ahora mejor reboteadora del campeonato, la camerunesa Dulcy Fankam, con una media de 10,26 rebotes por partido. Un capítulo en el que la viguesa Musa figura en la tercera posición con una media de 8.47. Dulcy está acompañada bajo los aros por la americana Joyce Tunstull, que aporta una media de 5,83 rebotes por partido.

No cabe duda de que este será uno de los grandes problemas con los que se encuentre el Celta Zorka Recalvi en el partido de esta tarde. El equipo entrenado por Cristina Cantero tiene muchos problemas bajo los aros ya que faltan efectivos en esa zona. Murjanatu Musa tiene que hacer trabajo de pívot y, con ello, dispone de menos oportunidades para ver aro, con lo que la complicación es máxima.

El equipo intentó durante el trabajo semanal sacarse de encima las malas sensaciones que se produjeron en el partido del pasado fin de semana en Salamanca ante el Perfumerías Avenida. Antes de iniciar el viaje hacia San Sebastián, la entrenadora del Celta Zorka Recalvi apuntaba: “Perdemos un día de trabajo, pero en este tiempo hemos intentando recomponernos de la derrota en Salamanca y trabajar nuestras cosas. Tenemos que volver a ser nosotras mismas y buscar buenas sensaciones para preparar el partido ante IDK”.

Respecto al conjunto vasco, la entrenadora viguesa apuntó que “es un equipo que cuenta con una gran plantilla, con puntos y focos en todas las posiciones y que cuenta con gente que conoce la competición. En el partido de casa no nos dieron ninguna opción, la verdad es que fueron muy superiores. Vamos a ver si somos capaces de plantarles batalla, de conseguir llegar a ese último cuarto con opciones, de que no nos dominen desde el rebote y tratar de que ellas bajen los porcentajes de tiro porque en la primera vuelta los tuvieron muy buenos y nos acribillaron. En definitiva, de ponerles las cosas difíciles, de meterle al partido un ritmo alto, que nos dé opciones. Nos quedan once jornadas, y tenemos que pelear cada partido para intentar sacar esas victorias que nos saquen de abajo”.