El lateral izquierdo Javi Galán, cedido por el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2024, es ya nuevo jugador de la Real Sociedad. Galán es ahora mismo el único lateral, tanto izquierdo como derecho, disponible del primer equipo blanquiazul, por lo que no se descarta en absoluto su titularidad este fin de semana en el Reale Arena ante el Rayo Vallecano. Tras firmar su nuevo contrato, Galán se ha mostrado “muy contento” por recalar en la Real Sociedad, un club que siempre ha tenido “en mente”. “Es un club que siempre he tenido en mente, en veranos anteriores ha habido un interés y nada más que hubo la idea de venir aquí no me lo pensé”, dijo Galán, y señaló que su madre vivió 20 años con su familia en Guipúzcoa.