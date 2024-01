Xavi volvió a elogiar el sábado la entereza mental de Ferran Torres ante las adversidades, sea la suplencia, sean las derrotas, sean los fallos, y el valenciano dio credibilidad al comentario de su técnico. Juega el valenciano por su determinación, y también por su estado de gracia ante la portería que empuja al Barça para alejarle de la catástrofe.

Empató Ferran el inadmisible 1-0 del Unionistas en la Copa el miércoles, y se marchó de Sevilla con un triplete de goles, de nuevo abriendo y cerrando el marcador para gestar un imprescindible triunfo en la Liga. Voraz y mortal el autoproclamado Tiburón, que dejó un rastro de sangre en su nado por el Guadalquivir, el equipo necesitó que el ahora suplente João Félix hiciera un truco de magia para devolver al equipo la ventaja.

Se preparó el Barça en el Villamarín conociendo el expolio que vivió el Almería en el Bernabéu, donde un árbitro debutante (Hernández Maeso) regaló un penalti al Madrid tras sendas faltas a dos defensas, anuló un gol al Almería y dio otro a Vinicius con la mano,y esas imágenes cohesionaron al grupo, insuflando coraje para continuar una remontada quimérica, vista la distinta solvencia con que se mueven los dos grandes.

El mismo coraje del Madrid exhibió el Betis, con el mismo 0-2 ante un Barça renacido y escuchando pitos de su hinchada en el descanso. La reacción bética difirió en las formas que se vieron en Madrid. Los goles, en efecto, necesitaron ser refrendados por el VAR, pero llegaron a partir del fútbol propio, con concesiones del rival (las del Barça, no las del Almería) y mediante una fugaz aparición de Isco, invisible hasta entonces.

Habían transcurrido menos de 15 minutos después del descanso, y el Barça echaba por tierra los excelentes 45 iniciales y que brindaban a Xavi otro ejemplo para sostener que su equipo juega bien. En todo caso, lo hace muy poco tiempo, insuficiente para seguir el ritmo de los primeros.

Con dos niños de 16 años (Lamine Yamal y Pau Cubarsí, que debutaba de titular) apareció el Barça forzado por las bajas. Las ausencias no podían ser ni fueron un atenuante frente a un Betis tan o más lastrado que los azulgranas. Además de carecer de suficientes jugadores, Xavi ya no tiene que dar favores a nadie, del mismo modo que varios de sus hombres ya no pueden pedir nada a su entrenador. Si a Koundé le fastidia jugar de lateral, tiene dos problemas. Espabiló el francés sin haber pasado por el banquillo, y ha espabilado João Félix, cuatro veces suplente desde que empezó el año.

Tomó riesgos al final el Barça. También desde el inicio, obligado a recuperar el terreno que le han tomado sus antecesores con ayudas (Madrid) y sin ellas (Girona). Marcó primero el Barça y comprobaron sus jugadores lo confortable que resulta gestionar un partido desde la ventaja. Más si cabe ante un adversario como el Betis, refinado, ergo poco agresivo.

Jugó el Barça con una comodidad desconocida, alargando las posesiones, permitiéndose incluso algunos excesos, con la codicia del que se pega un atracón después de semanas comiendo verdura hervida. Ese tono de recreo general, exquisitos todos, crispó a la hinchada verdiblanca, que pese a los buenos resultados vistos en directo –el Betis no había perdido en el Villamarín–, protestó la laxitud que contemplaba en los suyos.

No se la podía recriminar a Cubarsí, que repartió pases con la naturalidad del que lo lleva haciendo toda la vida, no importa el lugar ni el adversario, con la cabeza levantada y el porte del veterano. Se marchó antes de hora porque sus piernas de juvenil de primer año no aguantaron el ritmo de la élite.

Sí lo aguantaron las de Lamine Yamal, cuyas virtudes son otras a partir del mismo atrevimiento. Ha aprendido a dosificarse el extremo. Más entregado en el repliegue, como le demandaba su entrenador, cuajó un partidazo que la mandíbula del Tiburón ocultó. Las dentelladas de Ferran ante un Betis que logró empatar el partido en tres minutos vinieron después de tres jugadas del juvenil.