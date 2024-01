Sí que se ha quedado una liga bonita, sí. El Mos ha hecho valer su fiabilidad como equipo local y se llevó un nuevo derbi, esta vez con contundencia -ante el Lóstrego fue por un solitario gol-. No completaron las de Humberto Lede la faena porque, vista la igualdad, embolsarse el golaveraje particular supondría la puntilla, pero se han colocado a dos puntos de Lóstrego y Sárdoma, que ya sienten en la nuca el aliento del rival.

Fue un partido movido que se empezó a decidir pronto. Una pifiada de Cheila (pésimo partido), con un deficiente y defectuoso despeje de zurda hacia la frontal del área, que cazaba Noe sin parar para firmar el mejor gol de todos los derbis con un soberbio y poderoso obús que se colaba entre el larguero y Olalla. Imparable.

¿Reaccionó el Sárdoma? Sí. Albiol, ayer demasiado revolucionada, con el árbitro y con sus compañeras, probó fortuna con un balón intentando aprovechar que la portera local estaba adelantada y con un excelente disparo que se fue fuera por poco. Lo de Albiol, el mejor ejemplo de lo vivido en el césped: De la Torre intentó ser su secante y le ganó la batalla toda la primera mitad… pero cuando en la segunda mitad afinó algo más, marcó un gol y tuvo dos ocasiones a mayores y nadie la frenó. Es una jugadora muy diferencial, con fácil regata y capacidad goleadora. Cuando está enchufada.

Las blanquiazules querían, pero tampoco intimidaban mucho más y el Mos pudo sentenciar el partido, porque a los veinte minutos Noe se plantaba ante la desesperada salida Olalla, pero su balón picado no encontraba puerta cuando la grada ya cantaba el gol.

El Mos ganó claramente la batalla del centro del campo -y Lede, el duelo de banquillos- y se llevó el partido. Si tus cerebros juegan, y el Sárdoma nunca los agobió, generan ocasiones y estas acaban por entrar. Y más con una Paula Lorenzo fantástica en su regreso tras la sanción. Una falta directa suya -error de Cheila, la autora de la infracción- acabó en gran despeje de Olalla; otra indirecta terminó rematada por Emma, que colocó el 2-0 de excelente testarazo; y un saque de esquina concluyó en los primeros compases del segundo tiempo con otro inapelable cabezazo de Emma en el segundo palo. Ninguno culpa de la portera visitante. La corpulenta atacante gondomareña impuso su poderío físico ante la zaga rival. Con un demoledor pim, pam, pum, el Mos resolvía el derbi.

Los goles de Emma son fiel reflejo de lo que pasó. El Mos fue contundente arriba, justo lo que no hizo en la primera vuelta, cuando pifió varias oportunidades en As Relfas. Esta vez no falló.

Emma tuvo el cuarto, tras un mal despeje del Sárdoma que dio opción a Marta Gil para que jugase con su ariete, pero Olalla tapó cualquier hueco. Y ahí el Mos se conformó. Pecado venial.

El once vigués empezó a ver las bandas, a encontrar huecos. Estela chutaba alto (min. 57), Laura también probaba fortuna (min. 63), Albiol aparecía con la mejor ocasión en una acción por línea de fondo (min. 68). No, no tenían la pegada de su oponente, pero acabaron teniendo premio con el gol de la “9” sardomista, que tal y como se está poniendo la lucha por el tercer puesto, puede valer mucho.

La próxima jornada, la UD Mos jugará en Gijón contra el equipo B rojiblanco mientras el Sárdoma, que sigue cuarto empatado ahora a puntos con quinto (Friol) y sexto (Lóstrego), recibe al Llanera. ¿Bonita liga? No, más bien está preciosa.

Ficha técnica

3. UD Mos: Adriana Alonso; Ainoa Galarza, Carla Zamora, Paula González, Laura de la Torre, Paula Lorenzo (Nerea Alonso, min. 84), Sara Porto (Candela Rodríguez, min. 71), Noelia Pereira (Carla Carballo, min. 87), Marta Gil (Claudia Pintos, min. 87), Ana Toubes (María Almeida, min. 71) y Emma Domínguez.

1. Sárdoma: Olalla Vila; Cheila Neves, Cata dos Santos, Judith Gallardo, Laura Martínez, María Calvar, Sabela Gómez (Jimena Oubiña, min. 82), Estela Castro, Andrea Albiol, María Rodríguez (Eva Valverde, min. 67) y Elisa Gonzalo.

Árbitro: Sergio Arredondas (Delegación de Vigo). El mismo colegiado que en el choque de la primera vuelta. Amonestó a la local Noelia y a la visitante Elisa.

Goles: 1-0 (minuto 12), Noelia Pereira. 2-0 (min. 41), Emma Domínguez. 3-0 (min. 54), Emma. 3-1 (min. 83), Andrea Albiol.

Incidencias: As Baloutas. Decimosexta jornada, primera de la segunda vuelta en 3ª RFEF. Buen ambiente. Primer triunfo del Mos este año, y primero de las locales en As Baloutas ante el Sárdoma, tras un 2-2 (20/21) y un 1-3 (21/22), ambos en 2021. Tras el primer gol, Noelia y todo el equipo se fueron a la banda para, a modo de dedicatoria, posar con la camiseta 12 de Celia Fontecha, baja de larga duración.