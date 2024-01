Las expectativas no son las mejores cuando te enfrentas al vigente campeón de Liga (21 victorias en 22 partidos) y Europa, único equipo imbatido de la actual competición y más que posiblemente el mejor equipo del mundo. Pero el panorama empeora cuando tienes que acudir a la cita sin una de tus principales bazas, como es el caso del británico Oscar Knight. Las circunstancias hicieron que se materializase el peor resultado posible. Al Iberconsa no le salió nada. Ni siquiera el acierto estuvo de su lado.

Los primeros minutos del encuentro marcaron el camino para el Amiab Albacete con un Iberconsa al que le costó armar una buena defensa, entre otros motivos debido a la baja puntuación que podía desplegar en pista con sus quintetos. Si a esto se suma la sequía anotadora y la calidad que demostró el equipo de Abraham Carrión durante los 40 minutos, todo quedó muy pronto visto para sentencia. Mateusz Filipski, Alejandro Zarzuela, Lee Manning, Ben Fox y Phil Pratt superaron los 10 puntos en sus casilleros particulares mientras que en las filas del Iberconsa ninguno conseguiría llegar a esos números. Fue un obús que arrasó con el Iberconsa.

“Ha sido un partido con poca historia. Hemos notado la calidad del Amiab, que es un equipo para aspirar al máximo, no sólo en España sino a nivel europeo”, analiza César Iglesias. “Nosotros no hemos estado acertados. Es cierto que tampoco hemos tenido la rotación de jugadores por la falta de Oscar y no hemos encontrado en el quinteto a nadie con el acierto de anotar. Hablo de situaciones de continuaciones, tiros fáciles... Tenemos que seguir mejorando en estas acciones de cara a los próximos partidos. Hemos estado bien en defensa un cuarto pero nos cuesta mucho jugar con la puntuación que teníamos hoy. Tenemos que recuperarnos mentalmente, hay que entender la situación en la que estamos y trabajar para ser competitivos la semana que viene”. El Iberconsa Amfiv jugará el sábado (18:00) en O Berbés ante el IMF Getafe BSR.