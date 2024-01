El Celta Zorka Recalvi cotiza al alza

Llegó la sexta victoria de la temporada para un Celta Zorka Recalvi que comienza a ver más cerca la permanencia en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Todavía queda mucho camino por delante, pero las célticas ven la luz al final del túnel.

El Celta Zorka Recalvi adelantó ayer el partido ante el Cadi La Seu para que no coincidiera con el de fútbol en Balaídos y los aficionados pudieran ir a Navia. Y no fallaron. La grada volvió a estar prácticamente llena y por segunda semana consecutiva volvió a ser clave en la victoria. Y es que no podemos pasar por alto que el equipo entrenado por Cristina Cantero llegó a ir ganando por 17 puntos en el tercer cuarto, pero las catalanas consiguieron reaccionar y ponerse a cuatro en la recta final del encuentro. Como un resorte automático, la grada comenzó a apretar, y lideradas por la nueva peña de animación “sonscelestes”, el pabellón se le comenzó a hacer pequeño al cuadro catalán. Tanto fue así que ya no es que hubieran perdido el partido, sino que además perdieron el basketaverage, y tal y como está el equipo vigués, cualquier opción es posible, y mejor tenerlo todo a su favor.

Cristina Cantero volvió ayer a sacar la calculadora para ajustar las rotaciones al máximo. La plantilla es corta y la competición muy exigente, por lo que es muy importante repartir de forma equilibrada los minutos y, analizando el partido de ayer, ni que fuera hecho a propósito.

Las jugadoras viguesas cada vez tienen más claro que la concentración, y sobre todo la defensa, son claves para sacar adelante los partidos. El equipo salió al campo muy centrado, sabiendo de la importancia del partido y, sobre todo, metido en defensa. Consiguieron recuperar varios balones que las colocaron por delante en el marcador, aunque con unas mínimas ventajas. La Seu tenía que echar mano de los lanzamientos triples al no poder jugar interior. Ahí las jugadoras célticas estuvieron acertadas, ya que no permitieron segundas opciones de tiro, consiguiendo salir con velocidad a la contra.

Al final de los primeros diez minutos de juego, tres puntos a favor de las viguesas que, en cierta medida, justificaban lo que estaba sucediendo sobre el parquet de Navia.

No cambiaron mucho las cosas en el segundo cuarto. El Celta Zorka Recalvi seguía muy metido en su trabajo defensivo, consiguiendo que las catalanas no tuvieran posiciones cómodas de tiro. Además, seguían sin ofrecer segundas opciones de tiro, desesperando por momentos a las jugadoras del Cadi La Seu. Las diferencias en el marcador eran tan mínimas que las alternativas fueron constantes. De hecho, a los cinco minutos de juego, el Cadi le había dado la vuelta al marcador, y eran ellas las que mandaban por tres puntos.

Pero no eran diferencias fiables, ya que esta vez las viguesas conseguían pasar los momentos de dudas sin que su rival aprovechara la circunstancia para romper el partido, algo que en la primera vuelta del campeonato solía pasar en más de una ocasión.

La igualdad volvió a reflejarse en el marcador al final del primera tiempo. El Celta Zorka Recalvi ganaban por tres puntos, 37-34, y todo estaba por decidir.

El paso por el vestuario le vino muy bien al equipo entrenado por Cristina Cantero. Su salida fue fulgurante y en cinco minutos ya habían abierto brecha, con 16 puntos de ventaja. El Cadi La Seu estaba noqueado y no era capaz de reducir la diferencia a pesar de los numerosos cambios, y de los tiempos muertos que solicitó Fabián Tellez para frenar a las viguesas.

Era importante conseguir la mayor diferencia posible, ya que si algo enseñó lo que llevamos de temporada es que los baches del equipo pueden ser importantes.

Los últimos diez minutos de encuentro comenzaron con el Celta Zorka Recalvi mandando en el marcador por diecisiete puntos de ventaja, 60-43. Nadie echaba las campanas al vuelo, ya que el ritmo de juego era muy alto, y podía pasar factura en la recta final del encuentro.

Y así fue. A medida que pasaban los minutos, el cansancio físico apareció en un equipo céltico que veía cómo las catalanas recortaban su desventaja y se colocaban a cuatro puntos. Pero el Cadi no sabía que el Celta Zorka Recalvi tenía un arma guardada. La grada comenzó a apretar convirtiendo Navia en una olla a presión. El resultado, problema zanjado, victoria y basketaverage conseguido.

Ficha técnica

Celta Zorka Recalvi: Benton (9), Samson (16), Senosian (11), Musa (16), Garfella (7) -cinco inicial- Haidara (4), Aguilar (2), Trahan-Davis (14),_Vidal (0) y Prats (0).

Cadi La Seu: Ramette (2), Palma (0), Remenarova (15), Melgoza (18), Kathleen (8) -cinco inicial- Guri (6), Contell (12) y Whilelmina (7).

Parciales: 20-17, 17-17, 23-9 y 19-25.

Árbitros: Ávila Zurita, Baena Criado y Domingo Villalta. Le señalaron 18 faltas a cada uno de los dos equipos, sin eliminadas.

Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de Navia, prácticamente lleno, con mil doscientos aficionados en las gradas.