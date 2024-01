Indignación en las filas del Almería por la actuación arbitral de Hernández Maeso, que se estrenaba en el Santiago Bernabéu y tomó decisiones muy favorables para un Real Madrid que vio como los andaluces se marchaban al descanso ganando sorprendentemente por 0-2. El más explícito fue el futbolista Gonzalo Melero, que no se mordió la lengua ante los micrófonos.

Melero habla de "robo"

"Hoy nos han robado. Me jode decirlo, pero no hay por dónde cogerlo. Y ya van varias este año. Lo de hoy ha sobrepasado todos los límites, ha sido increíble. No se ha podido hacer más para que ellos ganen el partido... muchas jugadas de interpretación, como el gol con la mano: o es mano, o no, pero jamás hay que ir al VAR. Simplemente no se puede", apuntó Melero.

El entrenador almeriense, Garitano, también habló de la actuación arbitral: "No suelo hablar nunca de los árbitros, pero para poner una frase que diga yo, que estoy más caliente que… Si ya lo habéis visto todos, que este partido lo ve todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy. ¿Qué voy a decir? Ya habéis visto el partido, lo que ha pasado. ¿Mi opinión? Luego nos sancionan a los entrenadores por hablar. Mi opinión no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado. He protestado muchas decisiones, no le he dicho nada, pero no podía hacer otra cosa”.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, también habló de la labor de Hernández Maeso y sus consultas al VAR: "Entiendo el enfado del Almería. Lo entiendo perfectamente. Creo que han sido decisiones bastante claras. Las tres han sido decisiones bastante claras".