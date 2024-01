Los dos hermanos a los que la directiva del CD Pontellas se había negado a dar la baja federativa, a raíz de un problema con su padre, ya tienen su licencia con un nuevo club y pueden jugar. La Federación Gallega de Fútbol decidió atender el requerimiento del abogado que los progenitores de los pequeños habían contratado.

Los dos niños, de 7 y 10 años, militaban en las categorías inferiores del Pontellas desde hace tiempo. El pequeño inició la temporada combinando prebenjamines y benjamines; el mayor jugaba en alevines, con convocatorias en infantil. Su madre, Tatiana, colaboraba en numerosas iniciativas con el club. Pero su padre, Jacobo, estaba disgustado con determinadas aspectos de la gestión de la entidad.

El conflicto estalló el 10 de octubre, tras el partido alevín Pontellas-Val Miñor Nigrán B. Iván, entrenador del mayor, decidió programar un entrenamiento el 12 de octubre. Jacobo discutió con él de forma acalorada y aunque sin contacto físico, profirió amenazas. La directiva difundió un comunicado en los grupos de WhatsApp el día 13. Sin concretar la identidad del protagonista, mostraba su respaldo a sus entrenadores y advertía que no se tolerarían esos comportamientos.

A Tatiana le pareció mal que el tema no se tratase de forma privada y que ni siquiera la hubiesen avisado de que se iba a hacer público ese comunicado. La relación entre la familia y el Pontellas quedó rota. Pero el club se negó a dar la baja a los dos niños mientras el padre no se disculpase. La familia recurrió a Yago Casal, abogado especialista en derecho deportivo. Tras varios encuentros y gestiones, elaboró un comunicado que el padre firmó. Pero el club no se quiso comprometer por escrito a determinadas cláusulas, como que cumpliría lo pactado después de que la disculpa estuviese colgada en sus redes durante el plazo convenido.

Casal recurrió entonces a la Federación Gallega, que le dio la razón a comienzos de enero. La federación mantiene el principio general de que los jugadores no pueden obtener la baja de manera unilateral, pero acepta en este caso que el club se había comprometido a liberar a los niños si el padre se disculpaba, lo que entiende que hizo. Los pequeños ya han sacado licencia con otro equipo.