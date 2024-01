El Celta Zorka Recalvi recuperó ayer el protagonismo del baloncesto femenino en las mañanas de los domingos. Era un partido muy importante, sino clave, ante un rival directo en la lucha por la permanencia y la afición no falló. Navia estaba prácticamente lleno y le dieron al equipo la fuerza necesaria en los momentos claves del encuentro para lograr un triunfo fundamental ante el Barcelona con el premio extra de ganarle el baskeraverage.

Y eso que las cosas no comenzaron bien para el equipo entrenado por Cristina Cantero. El equipo saltó al parquet tensionado, nervioso y sin intensidad, sobre todo en defensa. Las azulgranas hicieron en los primeros diez minutos de juego veintidós puntos, lo que de mantener esa línea llevaba el partido a más de ochenta puntos y eso no era bueno para el equipo celeste. A las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero les faltaba intensidad y aún por encima, llegaban tarde a las ayudas y le permitían a las azulgranas cómodos tiros exteriores. De hecho, de los veintidós puntos que el Barça anotó en el primer cuarto, doce de ellos fueron triples.

Menos mal que el Celta Zorka Recalvi estuvo acertado en ataque, consiguiendo llegar al final del cuarto vivo, con tan solo seis puntos de desventaja.

En el tiempo entre cuartos, Cantero le leyó la cartilla a su equipo. Y es que la actitud fue otra totalmente diferente. En tan solo tres minutos, el Celta Zorka Recalvi le había dado la vuelta al partido y ya estaba por delante ante un Barça totalmente desarbolado. No cabe duda de que fueron los mejores minutos de las celestes, que con un parcial de 30-11 le dieron un giro radical al partido.

En tan solo veinte minutos de partido había pasado de todo. Desde un Celta Zorka Recalvi cuyo inicio de partido sembró numerosas dudas, hasta un segundo cuarto que invitaba al optimismo, ya que las viguesas se fueron a los vestuarios con catorce puntos de ventaja.

Si en el conjunto vigués el ánimo estaba por todo lo alto, el Barça era el polo opuesto. Las azulgranas eran conscientes de que se estaban metiendo en un lío, y como muestra la última acción del segundo cuarto, en la que hacen una falta en el medio del campo a tres décimas para finalizar el cuarto. El problema no era la falta, sino que la acción llevaba a Anne Senosian a la línea de tiros libres, para ampliar la ventaja que las célticas se llevarían al descanso.

Tras el paso por el vestuario, el Celta Zorka Recalvi seguía firme en defensa, provocando que las azulgranas también tuvieran muchos problemas para ver aro. Las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero mantenían la ventaja por encima de los diez puntos, y eso era bueno por si en algún momento llegaba el temible bajó que podía hacer peligrar la victoria.

Un bache que llegó en los últimos diez minutos de juego. El Barça volvió a echar mano de los lanzamientos triples para intentar meterse en el partido. Las ayudas en defensa de las viguesas llegaban tarde, y a tres minutos para la conclusión del partido, el cuadro azulgrana se había colocado a tres puntos, 64-61.

Fue el momento en el que los mil doscientos aficionados que llenaron Navia se dieron cuenta que había que lanzar al equipo. Las azulgranas se vieron algo intimidadas por el ambiente. Si a eso le sumamos un triple de Celeste Trahan- Davis y dos de Clementine Samson en el momento clave, el Celta Zorka Recalvi pudo jugar el último minuto de partido con siete puntos de ventaja, con lo que se certificó la quinta victoria de la temporada.

Ficha técnica

Celta Zorka Recalvi: Benton (5), Samson (15), Senosiain (10), Musa (18), Garfella (7) -cinco inicial- Haidara (4), Aguilar (0), Trahan-Davis (11), Vidal (0) y Prats (3).

Barça CBS: Anderson (9), Estebas (13), Rakovic (11), Cruz (7), Pendande (9) -cinco inicial- Erjavec (3), Rochelle (9) y Guerrero (5).

Parciales: 16-22, 30-11, 13-16 y 14-17.

Árbitros: Lema Parga, Rodríguez Fernández y Sanhermelando García. Le señalaron 15 faltas al Celta Zorka Recalvi y 17 al Barça. Sin eliminadas. Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón de Navia, lleno con mil doscientos aficionados.

“El equipo ha sabido sufrir”

Si una cosa tiene clara Cristina Cantero es que “el estar puestas atrás te da chance adelante y eso lo tengo clarísimo. Hemos estado sin meter, no sé los minutos, pero el poder sujetarlas atrás, seguir peleando, sabiendo que teníamos pares que nos costaba defender...era una situación que nos estaba costando mucho porque Haidara no está a tope y no la puedes poner en tres. El equipo ha sabido sufrir, no meter, pero no dejarlas meter. Al final hemos tenido ese puntito de acierto para poder ganar”.