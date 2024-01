Triunfar. Llegar a la cima. Conseguir todos y cada uno de los retos que tenías en mente, incluso aquellos que no habías alcanzado a imaginar. Tocar el cielo tras superar años de obstáculos y barreras, con un sacrificio titánico y una determinación de hierro. Aitana Bonmatí culmina el mejor año de su carrera deportiva con un nuevo trofeo. Otro que la acredita como la mejor futbolista del mundo, meses después de ser reconocida con el Balón de Oro e innumerables premios individuales en todas competición que ha disputado. No hay lugar para dudas. La catalana brilla sobre el césped y todos se rinden a ella.

Lejos quedan esos años de dudas e inseguridades. Aitana Bonmatí ha entrado ya en el Olímpo del fútbol y su nombre estará para siempre en los libros de historia. No solo por los trofeos, que amontona a mansalva sobre todo desde 2023, si no por su futbol. Ese que consideró innegociable de pequeña, que la acompañaó día a día mientras recia y en el que se enfocó en el momento en que tocaba decidir para donde tirar. El balón, su protegido, que siempre lleva pegado a los pies, que nunca pierde de vista ni en un entrenamiento. Aitana lleva dentro de sí el ADN del Barça, entiende el juego desde la posesión, el control y la delicadeza con el balón y, no en vano, es una de las imágenes de la Fundación Johan Cruyff. Tiene ese respeto y cariño por la pelota que la hace única.

Aitana Bonmatí, como figura pública, ha ido creciendo de manera exponencial desde hace años, pero ha sido en este 2023 en el que la centrocampista ha recibido reconocimientos por doquier. La catalana es imparable. Dentro y fuera del campo se ha convertido en una referente por sus valores y su liderazgo y se ha convertido en una de las caras más reconocidas del mundo del futbol.

Elegancia y reinado

Los nervios que precedieron a su coronación en el Balón de Oro se convertieron en decisión y emoción para el trofeo de la FIFA. Aitana Bonmatí llegó acompañada de la expedición culé, pero ella acaparó todas las miradas. Con un vestido estelar de Versace, misma marca que lució en el Balón de Oro, recorrió la alfombra verde con una sonrisa de oreja a oreja. Más cómoda siempre sobre el césped que no bajo los focos, Aitana ha vivido una transformación en un imagen pública. 2023, si duda, será un año que la catalana no podrá olvidar jamas y que seguramente, hasta que pase un tiempo, no sera consciente de todo lo conseguido. Igual que el resto, no consciente de la gran futbolista que reina ahora en el fútbol mundial.

El de mejor jugadora del mundo no fue el único trofeo que levantó la culé. También formó parte del once ideal de la FIFA, que compartió con dos de sus compañeras en el Barça, Lucy Bronze y Keira Walsh. Pese a que fue la consagración de la azulgrana como reina del futbol, la edición de este año será recordada por los culés de manera agridulce. Ni Cata Coll, nominada a mejor portera, ni Jonatan Giráldez, a mejor entrenador, fueron galardonados en unas decisión no exempta de polémica, teniendo en cuenta la temporada estratosferica y llena de títulos que firmaron en 2023. Los galardones se los llevaron las inglesas Mary Earps y Sarina Weigmann, respectivamente.