El Coruxo no quiere bajarse de la nube ya que acumula cuatro victorias consecutivas que le han permitido al equipo entrenado por David de Dios salir de la zona peligrosa de la competición. Una racha que le ha permitido a los vigueses opositar a una de las plazas que permite jugar por el ascenso de categoría. Y ahora quieren mantener la racha.

Arranca la segunda vuelta con la visita a los Anexos de Zorrilla. Los pucelanos están a cuatro puntos de los vigueses y no quieren perder la oportunidad de meterse en esa lucha por una de las plazas de play off. David de Dios, entrenador del Coruxo, ya apuntaba en la previa del encuentro que “es un equipo que no refleja en la clasificación el buen fútbol que hacen”. Los filiales siempre son una incógnita, ya que en muchas ocasiones depende de las convocatorias del primer equipo, poder con todos los jugadores o tener alguna que otra ausencia.

En el Coruxo la principal novedad es la llegada de Álex Rey. El jugador ya lleva varios entrenamientos con sus nuevos compañeros, y David de Dios podrá contar con el para el encuentro frente a los pucelanos. El entrenador verde lo conoce bien ya que lo tuvo como jugador en su etapa en el Rápido de Bouzas y sabe que es un jugador determinante en la banda, posición que ocupa habitualmente. De lo que no cabe duda es que el Coruxo ha ganado en las bandas, ya que, si en una puede estar Álex Rey, en la otra está David Añón, por lo que al equipo se le abren nuevas alternativas.

El trabajo semanal del equipo se ha desarrollado dentro de la más absoluta normalidad. Evidentemente, los buenos resultados ayudan, y mucho, a trabajar al más alto nivel. Además, los vigueses saben que de lograr la victoria esta tarde, podrían acabar la jornada en fase de ascenso ocupando, incluso, la cuarta posición.

David de Dios indicaba que vamos a intentar aprovechar “esa inconsistencia que tienen, y a ver si somos capaces de llevarnos los tres puntos en juego y seguir la racha”.

El entrenador vigués cuenta con varias dudas para el encuentro de esta tarde en los Anexos de Zorrilla. “La verdad es que sabíamos que no teníamos ni a Mateo ni a Mario hasta finales de este mes de enero, pero esta semana las molestias de algunos jugadores han provocado que no pudieran entrenar durante la semana y vamos a esperar hasta el último momento a ver si podemos contar con ellos”.