Karlos Arguiñano no solo es conocido por sus recetas, sino también por su contundente manera de hablar. El vasco no se muerde la lengua y es muy claro dando su opinión, como ha hecho con 'MasterChef'.

El chef de Antena 3 ha cargado contra el talent show en una charla viralizada en la red social Tik Tok con aspirantes a cocineros, siendo muy duro con este tipo de programas.

"Me han ofrecido hacer todos esos programas y yo no he querido hacer ninguno. No son programas de cocina, son realities de cocina", comienza diciendo el presentador de 'Cocina Abierta'.

"Se busca más la lágrima, el llanto... La cocina es compañerismo. En esos programas no ha aprendido nadie a cocinar, parecen guerras" argumenta sobre un tipo de programas en el que, curiosamente, ahora participa su hermana Eva Arguiñano, que es jueza de 'Bake Off: Famosos al horno'.