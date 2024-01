Movimiento de los dos principales clubes modestos vigueses, Coruxo y Rápido de Bouzas, que en las últimas horas se han reforzado con dinamita para su juego ofensivo. Es una maniobra doble, conectada entre sí. Álex Rey regresa a O Vao y su puesto en el Baltasar Pujales lo va a ocupar Carlos González.

El Coruxo se ha hecho con los servicios de Álex Rey, extremo derecho de 31 años, y que el entrenador del conjunto verde, David de Dios, conoce muy bien al haberlo tenido como jugador en el Rápido. Álex vuelve a su casa, ya que se formó en las categorías inferiores del equipo verde. Tras dejar atrás su etapa de formación, jugó con el filial del Coruxo en Tercera Autonómica. Areas, Gondomar, Valladares y Atios fueron sus paradas antes de que llegara a Tercera División con el Alondras en la temporada 17/18. Tras dos temporadas en Cangas se mudó a Bouzas, en donde ha estado durante el último lustro. La 21/22 fue su mejor temporada, con nueve goles, lo que le valió para ser convocado con la selección gallega amateur, con la que fue campeona de la Copa UEFA de las Regiones el pasado mes de junio.

Este cambio de categoría, a Segunda RFEF, supone que Álex se cae de la selección y no podrá defender el título. A cambio, se integrará en un Coruxo que tras un mal inicio liguero ha enlazado una prodigiosa racha de resultados que lo ha llevado a situarse en la frontera del play off de ascenso.

El Rápido de Bouzas, que pelea por ese mismo play off pero en Tercera RFEF, no ha tardado en cubrir la baja de Álex y se ha hecho con los servicios de Carlos González. El delantero ourensano acaba de renovar con el Arenteiro hasta 2025, y dada su juventud, el equipo de O Carballiño, que milita en Primera RFEF, ha decidido cederlo al Rápido para que pueda disfrutar de los minutos con los que no cuenta, ya que todavía no ha debutado con el primer equipo. Carlos se formó en las categorías inferiores del pabellón y tras jugar en Primera Galicia, el Arenteiro se fijó en él y decidió ficharlo.

Ambos podrán estrenar camiseta el próximo fin de semana. El Coruxo visita al Valladolid Promesas, domingo a las 16.00; el Rápido de Bouzas vuelve al Baltasar Pujales para enfrentarse al Betanzos, el sábado a las 18.30.