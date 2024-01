París bien vale una mudanza

El ciclo olímpico es una tregua que altera la percepción del tiempo. Lo alarga y lo comprime. Lo pausa y lo acelera. Así lo ha sentido Susana Rodríguez Gacio. Incluso este vigente entre Tokio y París, reducido por el COVID a tres años, ha constituido un sueño tan efímero que todo lo contiene en su paradoja. Gacio ha acumulado homenajes y distinciones. Ha cambiado de guía y ha abandonado el club que contribuyó a fundar. Ha engordado su palmarés y ha llorado derrotas. Y ahora que ya vislumbra con entusiasmo sus terceros Juegos, recuerda que la tentó el retiro. No es tan extraño. Gacio no ha edificado su aventura ignorando sus fragilidades, sino enfrentándose a ellas.

Gacio, la estrella, no nació aquel 28 de agosto de 2021 en Tokio. Ya había quedado quinta en Río. Ya había conquistado cuatro de sus cinco títulos mundiales y tres de sus cuatro europeos. Ya la había elegido la revista Time para su portada por su doble condición de deportista y médica en la trinchera de la pandemia. El oro paralímpico, sin embargo, sublima. A la viguesa le han ido lloviendo otros honores dorados: medalla de Vigo, medalla Castelao, hija predilecta del Mondoñedo familiar... El 27 de diciembre se conoció el Premio Nacional del Deporte, que cierra de momento la cuenta.

“Es un honor. Realmente pensaba que por muchos resultados que obtuviese, nunca llegaría. No lo había conseguido ningún deportista con discapacidad”. Gacio reivindica: “Que nadie se engañe, lo ha decidido entre todas las candidaturas un jurado muy variado. Mucha población piensa que el deporte paralimpico es fácil o que tiene menor valor. Les invito a que vivan un día de su vida, por ejemplo, como triatletas sin ver; que prueben a nadar o correr a los ritmos de nuestras pruebas... Incluso dentro del propio deporte existe mucho desconocimiento”.

Esos jueces designados por el Consejo Superior de Deportes, aunque fallasen hace escasos días, debían valorar los méritos de 2022. Un año en el que la triatleta olívica firmó el doblete de Europeo y Mundial. También, curiosamente, en cuyo verano afrontó su peor trance. La competidora insaciable se sintió “quemada”. Burn out, así se conoce al súbito hastío o agotamiento que pueden sufrir los deportistas de élite, y cualquier trabajador, cuando disfrutan aparentemente de su primor.

“Al burn out se puede llegar por muchos motivos. En mi caso se produjo después de un periodo de cinco años de autoexigencia brutal. Cuesta bastante recuperarse”, especifica. Gacio ha relatado sus sollozos, su bloqueo mental, las dudas sobre su valía... “Mi psicóloga deportiva, María Martínez, me apoyó profesionalmente. Fueron muy importantes mi entrenador (Luis Piña), mi familia, mis amigos... y mis compañeros de entrenamiento. Lograron que me volviese a ilusionar con el triatlón. Con ellos comparto la dureza del día a día”.

Condensa en pocas palabras un proceso complejo: “Nos centramos en trabajar todos los aspectos internos que yo podía cambiar o mejorar. Cuando eso estuvo encauzado, buscamos otros externos que era imprescindible modificar también. Es una experiencia de la que aprendes”.

No es la única vivencia desagradable que ha destilado como enseñanza. Una polémica sanción y su deficiente cronometraje le impidieron pelear en Pontevedra por su sexto título mundial el 23 de septiembre. Gacio no afrontará 2024 con afán revanchista. “Una competición no quita ninguna espina y ninguna carrera sustituye a otra. Aquello es ahora parte de la historia”. Sí le ilusiona que Vigo acoja una prueba de la Copa del Mundo: “Parece que será en junio. Ojalá suponga el principio de un proyecto que traiga alguna cita importante de triatlón a la ciudad”. Menciona el caso pontevedrés: “El trabajo de años ha dado sus frutos y ha convertido a esa ciudad en un referente”.

Su calendario, con todo, se enfoca a París. Gacio competirá el 2 de septiembre por Sena, Campos Elíseos y calles céntricas, con el Pont Alexander III como salida y llegada. “No he visto en persona el circuito, pero tiene dos características peculiares: la natación en río, con bastante corriente, y la bici en terreno de adoquines”, advierte. “Los Juegos ya están a la vuelta de la esquina y ahora es cuando empiezan los nervios, la presión, las ganas máximas...”.

No le agobia la etiqueta de campeona: “Yo quiero llegar lista para pelear por todo, sin haber dejado nada en el tintero. Con eso estaré satisfecha. Revalidar el título puede parecer una meta motivadora desde fuera, pero siempre he sido muy cautelosa. Cuando se acerque el momento sabré cuáles son mis opciones reales”. Apunta a italianas, alemanas y francesas como candidatas e incluso que “la favorita es la actual campeona del mundo”, Francesca Tarantello.

Motivos deportivos

A su lado no figurará Sara Loehr, su guía desde 2021. Gacio ya ha elegido sustituta. Su nombre se revelará en breve. Explica: “El cambio decidí yo realizarlo por motivos deportivos. Puede sonar raro ya que junto a Sara he alcanzado muchos títulos. La evolución del deporte y en particular la carrera de París me hacen pensar que puedo construir un equipo que rinda mejor en estas circunstancias”.

Además, participará exclusivamente en triatlón. En Tokio se clasificó para la final de 1.500, batiendo el récord de España, y llegó quinta. “Esa actuación es difícil de mejorar sin una dedicación totalmente específica y en triatlón tengo mis mejores opciones”, argumenta.

Con su socio sobre el tartán, Celso Comesaña, fundó en noviembre de 2021 un club de atletismo y triatlón, el Delikia, al que ha dejado de pertenecer desde que su licencia expiró el 1 de enero. “Siempre me ha gustado estar vinculada a un club, sobre todo a entidades que trabajan con el deporte base, como el propio Delikia, el Mar de Vigo o antes el Fluvial de Lugo. Pero este año será diferente”, anticipa Gacio, que probablemente competirá como independiente.

Muchas mudanzas, que considera necesarias para sostener el impulso de una carrera a la que la viguesa, de 35 años, no ha puesto fecha de caducidad: “Dejaré el triatlón de alto nivel cuando no disfrute entrenando y la balanza no sea positiva en ese sentido. Más allá de la edad, hacemos esto sobre todo porque nos gusta. En mi caso, al menos, es así”.