El piloto de motos catalán Carles Falcón, de la categoría Rally 2, fue trasladado ayer en estado grave al hospital de Ad Duwadimi, en Arabia Saudí, tras sufrir una caída en la segunda etapa del Dakar. El tarragonense, de 45 años, se cayó en el kilómetro 448 de la especial a las 15.52 hora local y, alertados por un piloto que seguía al motorista, los organizadores enviaron un helicóptero médico que atendió al piloto, herido “en un estado que se consideró grave”.

El director del Dakar, David Castera, no pudo confirmar en un primer momento si se temía por su vida, aunque comentó que el helicóptero medicalizado llegó al lugar de la caída 16 minutos después del suceso y que se le estaba haciendo un chequeo médico con todo tipo de pruebas para ver si era necesario operarle de inmediato o si debía ser trasladado a Ryad, la capital, para ello.

Preguntado por si el español ya está fuera de peligro, Castera afirmó que se debía “esperar un poco más”, ya que las pruebas confirmarían “si tiene algún derrame o los pulmones comprimidos”», aunque señaló que “lo más grave es ver qué es lo que tiene en la cabeza”. Los médicos quieren conocer “si ha tenido alguna fractura” en la cabeza o en el cuello, porque “parece que tuvo un movimiento de la cabeza sobre el suelo”.

El director de la prueba comentó que Falcón “no tenía pulso”cuando llegaron los médicos, pero lograron “reanimarlo”. Falcón es uno de los dos pilotos que conforman el equipo catalán TwinTrail, que participaba en su segunda edición del Dakar en la categoría de Original by Motul, donde se corre sin asistencia. El conjunto TwinTrail debutó en 2022 con Carles Falcón, Isaac Feliu y Albert Martín, edición en la que acabaron dos de los tres pilotos, ya que Isaac Feliu sufrió un grave accidente en la etapa 9 por el que fue inducido al coma. Finalmente pudo recuperarse y dos años más tarde decidió regresar a la carrera más dura del mundo porque no podía soportar la idea de saber que había competido en el Dakar, pero no recordar nada de aquella aventura. Para completar esa hazaña, le volvía a acompañar Falcón. El destino quiso que esta vez fuera él quien sufriera un fuerte accidente.

En la categoría de coches, mientras, el piloto español Carlos Sainz se convirtió en el nuevo líder del Dakar con una ventaja provisional de 1 minuto y 51 segundos sobre el saudí Yazeed Al Rajhi, tras una segunda etapa en la que el francés Stéphane Peterhansel alcanzó el medio centenar de victorias en coches tras llevarse por 29 segundos una enconada lucha con su compatriota Sébastien Loeb.