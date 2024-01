2. Deportivo B: Nuria Gómez; María Calvo, Elena Vázquez, Paula Monteagudo, Carmen Carballada (Laura Testa, min. 65), Sara Cercido (Paula Novo, min. 69), Noelia Mayo (Emma Gandoy, min. 69), Laura Otero, Elena López “Cusi” (Macarena González, min. 57), Laura Santos y Noela Sánchez.

1. UD Mos: Adriana Alonso; Carla Zamora, Ainoa Galarza, Paula González, Laura de la Torre, Ana Toubes, María Almeida, Sara Porto (Carla Carballo, min. 72), Marta Gil (Candela Rodríguez, min. 78), Noelia Pereira y Emma Domínguez (Daniela Bugallo, min. 89).

Árbitro: Alejandro García (Delegación de A Coruña). Amonestó a la local Elena Vázquez y a la visitante De la Torre. Roja directa a Itziar Ferreira (min. 90), del Mos, por decir desde el banquillo “jugamos contra catorce” y al delegado aurinegro, por manifestarle un “vaya robo”, según se refleja en el acta.

Goles: 0-1 (min. 26), Noelia Pereira. 1-1 (min. 55), Noela. 2-1 (min. 90), Noela.

Incidencias: Ciudad Deportiva de Abegondo. El Deportivo no permitió la entrada de público, según indicaron al Mos porque el acceso estaba embarrado. Los seguidores mosenses desplazados vieron el partido desde el exterior del recinto vallado. En el principal campo, acto seguido, se jugaba el Fabril-Real Oviedo de 2ª RFEF masculina, con control de acceso. Regresó al once inicial del Mos la viguesa Galarza, tras su lesión en el hombro en la primera jornada en As Relfas frente al Sárdoma CF.