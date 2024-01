Tras un mes de parón, regresa la 3ª Federación de fútbol femenino cargada de regalos a modo de buenos partidos para hacer honor a la festividad de Reyes. Mientras el Lóstrego, tercer clasificado con 28 puntos, y la UD Mos, séptimo (22), juegan este domingo ante la UD Llanera (12:00, Chaín) y el Dépor B (16:30, Abegondo), respectivamente, el Sárdoma, cuarto (25), abrirá el año hoy sábado en As Relfas (17:30), regalando a la afición un excelente encuentro ante el Friol, sexto a un solo punto de las viguesas. Es el único choque del grupo programado para hoy.

Con un margen de seis puntos entre Lóstrego y Mos, y las viguesas equidistantes entre ambos cuadros, en el cómputo general de los tres equipos el balance es muy parejo: el Sárdoma posee el mayor potencial ofensivo (2,6 goles de promedio), pero el Lóstrego es la segunda defensa de la liga y las mosenses llevan cuatro jornadas en fila sin encajar un solo gol.

En el Sárdoma, buena parte de culpa de la eficacia goleadora blanquiazul la tiene la versátil Andrea Albiol (Benicarló, 2002), en su primera temporada en Galicia y en la entidad de As Relfas. Con once dianas en trece partidos –y un hat-trick al Victoria FC–, la levantina es tercera en la tabla de goleadoras, igualada en número de tantos con la camerunesa Muriel Lynda Mendoua, del Friol precisamente, y a un gol de la líder de la tabla, Lucía Valle (Sporting B). Y no es la primera vez que suma tal cantidad de goles, recuerda.

La castellonense ha vivido dos ascensos, en la temporada 19/20 con el Joventut Almassora a Reto Iberdrola y en la 21/22 con el CD Badajoz a 2ª RFEF. Ahora tal vez el Sárdoma no pelee por la única plaza de ascenso –el Real Avilés, líder, dispone de una ventaja de doce puntos–, pero la “9” local quiere acabar en el podio de este grupo 1. Además, asiente cuando se le pregunta si le haría ilusión ser la máxima goleadora del campeonato. “Sí, es un objetivo individual mío como jugadora y si de esta manera puedo ayudar al equipo a conseguir victorias y mantenernos en la parte alta de la clasificación, mejor aún”.

En su primera experiencia en el fútbol gallego, la integración de la futbolista “ha sido muy buena tanto en la competición como en el club. Gracias a compañeras, cuerpo técnico y directiva han hecho que mi adaptación sea más fácil”.

El choque contra el Friol inicia un mes complicado, porque las dos próximas semanas las sardomistas cerrarán la primera vuelta en Avilés contra el líder y comenzarán la segunda en As Baloutas ante el Mos. “Todos los partidos de la liga son claves, pero este lo es todavía más para empezar el año con victoria, cerrar una mala racha del equipo y mantenernos arriba en la clasificación”, sostiene.

Ha sorprendido la irregularidad el último mes del equipo de Toni Martínez y Chicho Val, generando dudas. ¿Está el Sárdoma capacitado para acabar el campeonato entre los tres primeros? “Sí, el equipo se formó con un objetivo, que es estar en el podio y conseguir el ascenso. Todavía queda mucha liga por delante y vamos a luchar por ello”, manifiesta convencida.

El partido es muy complicado. El Friol de “Geluco” Villar cuenta con la exsardomista Elena Pérez, central (Vigo, 2003), un seguro atrás, ocho extranjeras (de Portugal, Francia, Camerún, Bolivia y Venezuela) y jugadoras en la medular de la talla de Antía Delgado, “Balo”, ex Interrías, y Ángela Lozano, “Patu”, ex del Olímpico de León.