El Celta Zorka Recalvi reacciona demasiado tarde

El Celta Zorka Recalvi no pudo finalizar la primera vuelta del campeonato con una victoria. La tarea no era fácil, ya que Gernika se jugaba su presencia en la próxima edición de la Copa de la Reina y, para más complicaciones, Haidara no jugo al seguir con molestias. En su lugar estuvo algunos minutos sobre la pista Elba Garfella, quien tampoco está a tope.

Las viguesas no estuvieron ayer cómodas sobre el parquet de Navia. Gernika fue un equipo con una buena defensa, tapando huecos y no dejando que las celestes tuvieran cómodas posiciones de tiro. Una situación que provocó que las jugadoras entrenadas por Cristina Cantero hicieran malas selecciones de tiro. Por si ese no fuera ya un problema importante, se unió la velocidad de las vascas en sacar el balón hacia el ataque. No tardaron en conseguir las primeras ventajas en el marcador, pero un buen arreón, con Samson, Prats y Regina Aguilar como protagonistas, permitió al Celta Zorka Recalvi llegar al final de los primeros diez minutos de juego con tan solo dos puntos de desventaja en el marcador.

La situación no varió demasiado en el segundo cuarto. Gernika seguía defendiendo muy bien, tapando a las tiradoras viguesas, que veían como en cuatro minutos tan solo eran capaces de anotar cuatro puntos.

Las jugadoras vascas seguían a lo suyo, buena defensa, recuperación del balón y a correr. Ya lo había avisado Cristina Cantero en la previa, pero fue imposible conseguir frenar a las visitantes, que a cuatro minutos para llegar al descanso ya habían sobrepasado los diez puntos de ventaja a su favor.

Mal primer tiempo de las viguesas, en resumen, que no pudieron compensar el mal día en ataque con una buena defensa, ya que la falta de intensidad les pasó factura. Cristina Cantero le leyó la cartilla a su jugadoras en el vestuario del pabellón de Navia. Y la verdad es que la bronca surtió efecto, ya que la actitud en el inicio del tercer cuarto fue otra muy diferente. Defensivamente el equipo era otro, consiguiendo compensar los fallos en ataque. De hecho, la primera canasta en juego del periodo llegó tras cuatro minutos, pero cayó del lado vasco, que ampliaba su ventaja hasta los catorce puntos.

Las viguesas iniciaban el último cuarto con diez puntos de desventaja. La grada de Navia, con una buena entrada a pesar de ser un día de semana, empujaba y poco a poco las viguesas limaban su desventaja. Era un partido diferente al de los dos primeros cuartos. A 1:05 para el final del encuentro, las viguesas se habían colocado a tres puntos, 68-71, con un triple y una canasta de dos de Benton.

Gernika jugó ese minuto final con más cabeza y tranquilidad que las viguesas. La línea de tiros libres acabó con las mínimas opciones de las celticas.