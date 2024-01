La Arabia desierta y la Arabia feliz de Ricardo Ramilo

Ricardo Ramilo parte hoy hacia la saudí Yeda. El empresario vigués participará desde el día 5 en su tercer Rally Dakar. Es la misma pasión que en su debut, en 2021, pero con otro empaque. La aventura se ha convertido en costumbre y el aventurero, en equipo. Ramilo apellida esta vez su propia escudería mestiza. En carne, dos pilotos, dos copilotos y cuatro mecánicos; en metal, dos buggies, un camión de apoyo y una autocaravana. Astucias y renuncias financian la expedición que, en lo particular del olívico, tiene un claro objetivo: “El reto es terminar”.

El Dakar alcanza su 46ª edición firmemente establecido en Arabia Saudí, que lo acoge desde 2019. De su denominación ha desaparecido París y se conserva la capital senegalesa como etimología comercial. La inestabilidad política y la inseguridad obligaron a ASO, la empresa organizadora, a abandonar la ruta tradicional por el oeste africano. Sudamérica lo acogió durante una década. Las mudanzas no han afectado a su prestigio como una de las pruebas emblemáticas del deporte mundial; la principal en la inauguración de cada año.

Las cifras refrendan su vigencia. Para el raid de 2024 se han acreditado más de 560 medios de comunicación de 33 países y 130 fotógrafos de prensa. Habrá cinco helicópteros y ocho vehículos asegurando la cobertura televisiva, con 23 camiones de producción. Miles de personas habitarán la ciudadela itinerante del Dakar durante dos semanas. En carrera, 778 competidores entre pilotos y equipos, 77 de ellos españoles. Galicia estará representada en motos por el estradense Javi Campos, el carballés Fran Gómez Pallas y el monfortino Eduardo Iglesias. En coches, en la categoría T4 de vehículos ligeros de serie, se inscribe Ricardo Ramilo.

El emprendedor, dueño de Rodamoto entre otras firmas, motociclista clásico, decidió afrontar el Dakar como una celebración vital. Había superado una dolencia neurológica que durante un lustro había limitado dolorosamente su movilidad. El plan inicial consistía en adquirir un buggy y “echar un año entendiéndolo y preparándolo” para debutar en 2022. Todo se aceleró cuando apareció un hueco en el Buggy Master Team para 2021. Reservado para Nacho Vidal, el actor pornográfico no podía salir del país por cuestiones legales. “Todo fue muy rápido y yo no tenía ni idea de cómo funcionaba todo”, recapitula Ramilo.

Aquella experiencia concluyó de manera rocambolesca. Su copiloto, el catalán Xavier Blanco, lo acusó de haberlo abandonado en mitad del desierto en la undécima etapa. Ramilo replicó que era Blanco, con quien discrepaba sobre cómo afrontar la competición, el que se había bajado. El vigués tuvo que empeñar muchas horas en desanudar una historia que había llamado la atención en todo el planeta.

El tiempo ha reivindicado a Ramilo, exonerado de culpa por ASO y acogido por sus responsables con los brazos abiertos. Una sanción en el Rally de Marruecos lo apartó del Dakar de 2022. Regresó en 2023. Se retiró en la octava etapa por “otra incidencia extraña”, recuerda. La desaparición del tapón del depósito del radiador provocó la explosión del motor. “Mis participaciones no han sido malas. Solo tuve un accidente en cada una, sin tener que ser remolcado ni nada”.

Ramilo no se ha detenido entre Dakar y Dakar. Ha ido afianzando la estructura de su equipo a la vez que afinaba su pericia al volante en pruebas de resistencia. En 2023 ha quedado tercero en el Mundial de Bajas Cross Country. Y en su vuelta a Arabia ha duplicado la apuesta. Poseedor de dos buggies, el barcelonés Joan Font pilotará el otro. Font ha contribuido a completar un presupuesto bien calibrado. “Damos aspecto de equipo de verdad, pero gastando poco”, bromea Ramilo. “Entre los dos empleamos la mitad de lo que supone alquilar un buggy oficial”.

Una de las claves en la configuración de la Escudería Ramilo es la lectura de los tiempos. La mayoría de equipos acuerdan ya sus fichajes a comienzos de año. “Económicamente me resultaría inviable”, explica. Él ha esperado a las últimas semanas. De esta forma ha podido acceder a especialistas de renombre, como los copilotos Marc Solá y Borja Rodríguez, cuyos proyectos se habían desmoronado de improvisto. Ramilo, además, ha renunciado a la comodidad de una autocaravana en la que pernoctar. “Los 15.000 euros que cuesta se han invertido en mecánicos”. Ha contratado cuatro. Ramilo dormirá en la cabina del camión de asistencia –de segunda mano, que su propio personal ha reformado–. Los demás se repartirán entre las literas del camión, un remolque cerrado y una tienda de campaña. “La única manera de tener continuidad y encaje en el futuro es montar tu propia estructura”, argumenta.

“Más duro, con más dunas y más aventura”. Así ha descrito David Castera, el director de la carrera, el Dakar que se disputa del 5 al 19 de enero. Entre sus doce etapas se incluya una maratón de 48 horas por el Empty Quarter,ese cuadrante vacío que es el desierto de Rub al-Jali, “sin nada más que silencio y arena”, en cuyo interior ni siquiera penetraban los beduinos. Y la penúltima jornada, entre Al Ula y Yanbu, incluye el terreno pedregoso que tantas averías causó el año pasado. “Ahí se decidirá el resultado”, pronostica Ramilo.

El vigués no aspira a la victoria. Ni siquiera a demostrar su calidad, una pulsión que provocó precipitaciones o errores en el pasado. “Ha desaparecido esa ansiedad de querer saber si eres suficientemente rápido, si tienes el nivel de los que ganan”, expone. “Me siento más seguro de mí mismo. Quiero acabar cada día, olvidándome de la clasificación”. Que termine el Dakar está por resolverse sobre la Arabia Deserta. El éxito ya está asegurado en su raid íntimo por la Arabia Felix: “Los hijos están criados, el trabajo funciona, me encuentro bien de salud... Y ahora he encontrado en los buggies el relevo para seguir disfrutando de lo que más me gusta, que es correr. Soy feliz, inmensamente feliz”.