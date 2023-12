Choqueiras y SAR se impusieron en los memoriales Isaac Barciela y Manuel Vidal, que se celebraron estos días en el Pabellón Loureiro de Carballal con más de doscientos niños y niñas, que disfrutaron al máximo del balonmano y de la jornada de convivencia.

El jueves se celebró el IX Memorial Isaac Barciela, correspondiente a las categorías prebenjamín y benjamín. En prebenjamín se impusieron las Choqueiras, mientras que el AD Carballal A fue segundo y el Carballal B, tercero. En la categoría benjamín el triunfo fue para la SAR A, mientras que el Carballal B ocupó la segunda posición y la SAR B, fue tercera.

El viernes se disputó el II Memorial Manuel Vidal, con la participación de 12 equipos de la categoría alevín de los clubes A.D. Carballal, As Choqueiras de Redondela, S.A.R. y Seis do Nadal. Aquí, el equipo vencedor fue Choqueiras C, mientras que la segunda posición fue Choqueiras B y el tercer clasificado el Seis do Nadal A. El AD Carballal aprovecha estas fiestas navideñas para recordar y homenajear a miembros del club vigués que ya no están.