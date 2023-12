La Unión Deportiva Mos quiere acabar el año compitiendo para empezarlo a todo tren. El equipo que prepara Humberto Lede despedirá 2023 en As Baloutas este sábado (11:30 horas) frente al Vitoria de Guimaraes, formación de la Segunda División lusa.

Ocho días después, las mosenses juegan en A Coruña frente al Deportivo y el técnico de las mosenses sabe que a ese choque hay que llegar en las mejores condiciones para rentabilizar el triunfo de la última jornada frente al Lóstrego (1-0).

Desde luego, la 3ª Federación de fútbol femenino ha entrado en la cuenta atrás para regresar a la pelea clasificatoria. Echó el cierre el pasado día 10 y, tras un mes de parón, le esperan ocho jornadas sin descanso, cuatro en enero desde el fin de semana de Reyes y otras tantas en febrero, hasta el siguiente receso. Entremedias, el final de la primera vuelta el 14 de enero, para que los equipos puedan evaluar su futuro.

A dos jornadas para el cierre de la primera vuelta, la situación indica que el Real Avilés, líder, es el más cualificado candidato al ascenso, que el Dépor B, segundo, necesita que el once asturiano pinche para tener alguna opción de caza… y que entre los tres equipos del área de influencia viguesa (Lóstrego CF, Sárdoma CF y UD Mos) las diferencias, favorables a las gondomareñas, son tan estrechas que cualquier traspié inyectará más emoción si cabe a su pelea por acabar por delante de sus directos rivales.

Desde que el campeonato comenzó en septiembre, ninguno de los tres equipos se ha salvado de algunos vaivenes. El Mos, por un mal arranque; el Sárdoma, tras caer en Chaín contra el Lóstrego… y este, en la recta final de año. No, no han sido grandes crisis o, al menos, no se han reflejado de ese modo en la tabla clasificatoria porque el Lóstrego se mantiene en el podio (tercero), le persigue el Sárdoma (cuarto) y el Mos, séptimo, está a una distancia recuperable aunque ha pagado también una serie de tres semanas en filas firmando tablas con todo el mundo.

Y si el Mos empieza fuerte, enero llegará retador para el Sárdoma, con dos partidos muy complicados mientras que el Lóstrego maneja un calendario más asequible (recibe el día 7 al Llanera y termina la primera vuelta en Santiago).