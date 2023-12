El Torneo de Nadal, que patrocina el Concello de Vigo y organiza Afavi, arrancó su novena edición en ocho campos municipales de la ciudad. Emoción, mucho público en constante ir y venir -, y enorme igualdad en la categoría de menos edad (la Sub-8) frente al desequilibrio de resultados en la mayor (Sub-14) marcaron una jornada que apenas aclaró caminos. Es el miércoles la fecha señalada para que la gran mayoría de equipos confirmen expectativas o abandonen el torneo.

Prebenjamín (fútbol 8). La categoría Sub-8 arrancó espectacular. En el Municipal Pahiño de Navia, con sol, la igualdad fure máxima en casi todos los partidos. Sí, La Guía A se llevó los cuatro puntos en juego ante el Rápido de Bouzas, precisamente el club que defiende el título conquistado doce meses atrás, pero ganando por la mínima (1-0) ambos tiempos, lo que indica lo disputado del duelo en el grupo D.

Hubo un equilibrio enorme en Navia. Moledo y Nieto se repartían los puntos imponiéndose aquel en el segundo tiempo (1-0) tras haber dado primero su rival en los catorce minutos iniciales (0-1). Tablas. Un solitario gol dio tres puntos al Santa Mariña D a costa del Casablanca (Grupo C). Tras igualada sin goles en la primera mitad, el tanto llegó en la segunda. Los marcadores apretados permiten llegar al segundo día con posibilidades para buena parte de los equipos. El La Guía, si acaso, porque ha ganado sus dos primeros partidos en todos sus tiempos, puede permitirse cierto optimismo en el Grupo D. Como el A del Santa Mariña en el Grupo A, en el que pasó sin dificultades ante el Coya B y sufrió lo indecible frente al victoria A (1-0 en cada tiempo).

Benjamín (fútbol 8). El segundo equipo céltico, entrenado por Vicky Vázquez, tumbó a Lavadores, Santa Mariña B y Matamá C y ya está en los cruces por el título. El A, dirigido en esta oportunidad por Rubén Vázquez, se impuso al Nieto en ambos periodos y en la segunda jornada certificará su pase. Al igual que en prebenjamines, en esta categoría Sub-10 puntúa ganar o empatar cada periodo en esta fase clasificatoria.

Alevín (fútbol 8). Los Sub-12 dejaron poco margen a la especulación. Numerosas goleadas, aunque también hubo marcadores apretados. La solvencia del Rápido de Bouzas A lo ha metido en la siguiente fase. Goleó al B de la AD Lavadores (8-0) y se impuso apretado (2-1) al Victoria C, para acabar la jornada batiendo 5-0 al Santa Mariña C. Precisamente el conjunto rapidista se metió en la fase final internacional alevín Súper 8 el año pasado y ahora avanza con ganas de volver a alcanzarla. El Victoria fue el otro club agraciado hace un año y empezó goleando a La Guía (8-0) y al Casablanca (6-1) en el Grupo H. Y el Areosa, 11-0 al Racing de Castrelos C y 4-0 al Peñasco B también quiere su parte del pastel, al igual que el segundo equipo boucense.

Y entre la vorágine goleadora, el Alertanavia aparece como la antítesis: dos goles en dos partidos (1-0 al Santa Mariña B y 1-1 frente al Racing de Castrelos A) en el Grupo E, que con seis partidos programados para este miércoles destilará emoción hasta el final.

Infantil (fútbol 11). En Cotogrande y Meixoeiro, poco que contar de los sub-14. Si acaso, los múltiples paseos militares de los principales favoritos. Defiende título el Santa Mariña, que se impuso al Arenas de Alcabre por 2-0 mientras el Gran Peña se deshacía (1-0) del B del Rápido boucense, también en el Grupo A. Distribuidos los veintiséis equipos en cinco grupos, puede ser esta una de las liguillas más interesantes. Aunque en el segundo choque del día, el Santa venció al once grampeñista (4-0). Pinta bien para los de Cabral. En el Grupo B, Victoria B y Moledo se lanzaron al ataque (4-4) mientras que en el E se firmó el único empate sin goles: se esforzaron pero sin fortuna el C rapidista y el ED Vigo 2015.

Y un histórico del fútbol local y clásico en la Vigo Cup y en el torneo navideño como el Club Deportivo Areosa, ya tiene a sus equipos A y B lanzados hacia la fase final. Su primer equipo solventó en dos sets sus cuitas con Casablanca B y Santa C, mientras que el B areosista venció a Coya (3-0) y Lavadores B (4-0) y camino con igual paso firme.