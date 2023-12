El Torneo de Nadal Concello de Vigo, que patrocina la Concellería de Deportes bajo la organización de Afavi, se pone en marcha este martes por la tarde en tres categorías de fútbol 8 (prebenjamín, benjamín y alevín) y una de fútbol 11 (infantil) con 131 equipos dispuestos a levantar el último título del año en competiciones mixtas. Además, el viernes se disputará el Internacional Súper 8 alevín, con los dos finalistas de la fase local alevín más Celta, Deportivo, CD Lugo y los lusos Oporto, Sporting de Lisboa y AD Lousada. En total, un torneo con 137 conjuntos y unos 1.900 futbolistas que ha recuperado su esplendor prepandemia. El torneo luce en plenitud músculo y supone un aliciente para decenas de clubes y cientos de niños que encuentran un aliciente extra en un momento en el que sus competiciones se detienen y también se ven liberados de los horarios escolares con lo que ganan tiempo para entregarse a otras actividades como es el caso.

En jornada de tarde de martes a jueves, la actividad competitiva se ha distribuido por sedes. El Municipal Pahiño de Navia recibe la competición prebenjamín (Sub-8), con veintiséis equipos distribuidos en cinco grupos. Los benjamines (Sub-10), cuarenta y un equipos, se reparten entre A Pirucha (San Miguel de Oia), Monte da Mina (Castrelos) y Penedo das Moo (Matamá), mientras que los alevines (38 conjuntos) competirán en el José Costas (Candeán), A Bouza (Coia) y Penedo da Moo (Matamá). Campos cuyos clubes locales están integrados en la Agrupación de Fútbol Aficionado de Vigo, que preside Daniel Costas. La categoría alevín será la única que tendrá un doble vencedor: los dos mejores equipos de los cruces tiene de premio el Súper 8 del viernes, como ocurrió con el Victoria y el Rápido de Bouzas hace un año.

Fútbol 11

En cuanto al fútbol 11, los campos de Cotogrande (Cabral) y Meixoeiro definen la suerte de los veintiséis equipos inscritos y distribuidos en cinco grupos.

Aunque de la edición anterior a esta muchos futbolistas han pasado de categoría, por edad, y cada equipo varía componentes, el Rápido de Bouzas defiende título en prebenjamín, el Real Club Celta en benjamín y la UD Santa Mariña en el cuadro infantil. Precisamente en este el club de Cabral dio un golpe de autoridad hace un año y se coló en un palmarés que en 2014, 2015 y 2016 había dominado el Coruxo FC y en 2017, 2018 y 2019 el Areosa... que puede deshacer el empate a títulos en esta edición en la que los de O Vao no han presentado equipo en esta categoría.

La organización, de Afavi, se muestra feliz por la respuesta del fútbol vigués. Y también por su modelo de competición. Las categorías prebenjamín y benjamín no contabilizan el número de goles, sino si se ha ganado o empatado cada uno de los dos periodos de catorce minutos de juego, otorgando dos puntos al tiempo ganado y un punto a la parte empatada. Es decir, cada periodo es una final y golear no es la cuestión. Desde el inicio del torneo navideño en 2014 se decidió este sistema, que deja en un segundo plano goleadas que no conducen a nada.

La fase de grupos durará, básicamente, dos días. Este martes, 128 encuentros programados, con 130 el miércoles para decidir los equipos que se meten en la fase final. Aquí no hay medias tintas: si entras entre los dos primeros del grupo, avanzas; si no lo consigues, fin de la participación. Por calendario, ocho partidos de fase clasificatoria (cuatro de infantil y cuatro de prebenjamín) quedan para primera hora de la tarde del jueves. Y después, el campeonato se convierte en un frenesí de eliminatorias.

Torneo Súper8

El jueves, en A Bouza y en el José Costas, respectivamente (19:40), se dilucidarán las dos finales alevines que dan derecho a jugar el “Súper 8” del viernes, que comenzará a primera hora de la mañana y concluirá con la finalísima, a las 18:40 en Navia. El Pahiño acogerá ese día no solo los partidos del torneo internacional alevín sino también las finales prebenjamín y benjamín (al tiempo, a las 17:50) y la infantil de fútbol 11 (15:30).

La competición está organizada por Afavi y, con patrocinio de Concello y VIDE, cuenta con el apoyo de la Real Federación Gallega de Fútbol y el colegio de árbitros, así como del grupo de empresas patrocinadoras de VIDE: FARO DE VIGO, Recalvi, Gadis, CdeC, Frutas Nieves, Naviera Mar de Ons, New Balance, Hyupersa Vigo, Altia, Viaxes Zonda, Coca-Cola y Avanza Vitrasa.