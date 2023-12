Hace poco más de diez años, ayer mismo como quien dice, el Real Madrid y el Barcelona se repartían la mitad del pastel televisivo que recibía el fútbol profesional en España. Cobraban cada año alrededor de ciento cincuenta millones mientras algunos de sus rivales domésticos no llegaban a diez. Florentino Pérez y Joan Laporta ya estaban en aquel momento para recibir el cheque de manos de los operadores y contratar a los mejores jugadores del mundo convirtiendo la Liga en su corral particular, en una fiesta con dos invitados y mucha gente dando palmas alrededor. Entonces, mientras se ponían ciegos a camarones y el resto no llegaba a pagar la luz a final de mes, ya decían que su fortaleza era buena para el fútbol español, que verles engordar alimentaba al resto y que negarlo era propio de mentes cerriles y poco instruidas. La realidad es que el campeonato se empobreció, llegaron las Ligas de los cien puntos y el aplastamiento del rival por sistema. Nunca les preocupó la salud del resto. Comían hasta saciarse en el salón de casa mientras corrían las cortinas para que no les molestase la gente que les observaba por la ventana con la mirada llena de hambre. Lo divertido para ellos y para su maquinaria mediática era ver si el domingo el Real Madrid era capaz de responder a la goleada del día anterior del Barcelona. Pero todo sucedía por el bien del fútbol español.

Ese argumento vuelve a correr esta semana en boca de Florentino, de Laporta, del hiperactivo CEO de la Superliga y de los teleñecos televisivos que repiten de manera ordenada los mismos argumentos como hacen los juguetes cuando les aprietas el botón y suena la frase que tienen grabada en el chip. La Superliga no solo llega para hacer rica hasta lo obsceno a una oligarquía de clubes europeos sino para regar de dinero a todo el fútbol español. Enternece escucharles. Son Hannibal Lecter explicándole al sargento Pembry que arrancarle la cara le va a hacer mejor persona. Buscan complicidades para su proyecto a lomos de mentiras que tratan de imponer con la ayuda de numerosos cómplices que por mucho esfuerzo que hagan son incapaces de tapar importantes contradicciones. Resulta que pretenden organizar una Liga a la que se llega por rigurosa invitación, donde van a nadar en un mar de dinero (según cuentan) y en la que la continuidad no dependerá de su rendimiento en el campeonato local sino de sus resultados en la propia Superliga. Entonces, ¿qué interés tendría para ellos la Liga? Los torneos domésticos se convertirían en un campo de entrenamiento para lo realmente trascendente. Y eso disminuirá con seguridad el valor de un campeonato que tampoco tendrá el aliciente de clasificarse para la primera competición europea. Los ascensos se producen a la tercera categoría y a remar a partir de ahí. Esta semana el CEO de la Superliga trataba de convencernos de que el Unión de Berlín, un equipo modesto pero cargado de orgullo, no estaba del todo feliz por el hecho de haber jugado contra el Real Madrid o el Nápoles en la Liga de Campeones por lo efímero de la experiencia. La respuesta en forma de carcajada hizo retumbar la Puerta de Brandeburgo. El Unión de Berlín había hecho realidad uno de los sueños de sus aficionados, la base que mueve este deporte y acelera el pulso de los clubes, pero según los apóstoles de la Superliga su felicidad estaba injustificada. Uno comprende que Florentino, Laporta o quien sea pretendan buscar herramientas para alimentar esas maquinarias insaciables que son sus clubes (que nadie olvide que el crecimiento en el volumen de negocio suele traer siempre de la mano un encarecimiento del mercado que beneficia por sistema a jugadores, agentes e intermediarios), que peleen con la voraz UEFA para conseguir un trozo más importante del negocio y que en esta guerra por el dinero amenacen con crear un ecosistema propio donde acogerán a todos los clubes disidentes. No creo que tengan otro futuro mejor que el de conseguir un acuerdo más generoso con la UEFA, pero están en su derecho de dar esa batalla y de remover los vicios que la burocracia del fútbol ha impuesto aunque llame la atención que lo hagan promoviendo un modelo aún más elitista. Allá ellos. Pero llegados a este punto agradecería más un mensaje del tipo “nos lo vamos a llevar crudo”. Presentarse como los benefactores del fútbol español a estas alturas solo es un mensaje para ingenuos y gente con mala memoria. Prueben si no a pedirles un sitio en la mesa y un par de camarones.