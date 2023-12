La victoria del viernes del Celta Zorka Recalvi en Navia ante el Perfumerías Avenida, va más allá de haber sido una de las sorpresas de la semana. La jornada no presentaba demasiados alicientes para destacar, pero al final, la revolución ha colocado a las célticas en décimo tercera posición, con una ventaja sobre la última plaza de descenso. Y es que ahora, en la lucha por la supervivencia se ha metido un invitado más, el Barça, y el Araski, Jairis y La Seu están a una derrota, con el miedo en el cuerpo.

La entrada de ayer en el pabellón de Navia es algo muy a tener en cuenta. No podemos olvidarnos que era un día de semana, a las 19,30 horas, y el recinto deportivo estaba prácticamente lleno. Solamente había hueco en los fondos, que bien se podían haber cubierto con los aficionados que vieron el partido de pie alrededor de la pista. El ambiente creció con la presencia de un nutrido grupo de seguidores charros, que con sus bombos hicieron que los de casa silenciaran con sus gritos la presión que buscaban. En el momento más delicado del partido, cuando el Perfumerías Avenida se aceró en el marcador, los aficionados que estaban en la grada llevaron al equipo en volandas, y presionaron a las salmantinas en sus ataques y lanzamientos desde la línea de tiros libres. Sin lugar a dudas, lo vivido el viernes en el pabellón de Navia va a llamar a muchos más aficionados, y eso va a ser clave para encarrilar la permanencia.

La victoria sobre el Perfumerías Avenida tiene un mérito increíble, sobre todo por la diferencia presupuestaria y de plantilla entre ambos clubes. Además, el Celta Zorka Recalvi llegaba al encuentro sin juego interior. Haidara sigue arrastrando molestias, y evidentemente el cuerpo técnico no quiso arriesgar con ella teniendo en cuenta que el próximo sábado el equipo viaja al Ferrol. Elba Garfella tampoco pudo jugar al persistir las molestias, y Nina no pudo jugar al haber finalizado su contrato. Cantero le pidió a sus jugadoras un esfuerzo conjunto para superar el problema, y el equipo respondió. Es curioso que, sin juego interior, el Celta Zorka Recalvi hubiera atrapado nueve rebotes más que las salmantinas, 34-25, con cinco jugadoras viguesas aportando en la lucha por el rebote.

No es un secreto que Murjanatu Musa en lo que en baloncesto se llama la jugadora “franquicia” del Celta Zorka Recalvi. La maliense, que cumple su tercera temporada en Vigo y tiene veintitrés años, llevaba varias jornadas destacando en las estadísticas de la competición. Los seis primeros puntos del partido fueron suyos, y cuando el equipo se atascaba, aparecía ella para resolver el entuerto. Un 77% en tiros de dos puntos, y un 80% desde la línea de tiros libres. Pero, como siempre, su trabajo no se quedaba solo en la faceta anotadora. Junto a Laura Gil, fue la máxima reboteadora del equipo, con nueve, tres de ellos ofensivos. Disfrutémosla mientras podamos.

Uno de los valores más importantes de este Celta Zorka Recalvi lo forman su pareja de bases. Anne Senosian y Regina Aguilar son el complemento perfecto al engranaje céltico. Son jugadoras con un estilo totalmente diferente la una de la otra, pero perfectamente compatibles en un equipo como el vigués. Anne es la intensidad, la velocidad, la presión. Entra en el campo para revolucionar el partido, y sus triples hacen que sea muy complicado defenderla, ya que si se sale al tiro, dobla y entra a canasta sin oponentes. Regina es todo lo contrario, la serenidad, la cabeza, la tranquilidad y, al igual que Anne, su capacidad de lanzamiento la convierte en una jugadora complicada de defender.

El Celta Zorka Recalvi se despedía ayer de Nina Premasunac, que ya no jugó ante el Perfumerías Avenida. La croata llegó a finales de septiembre para echar una mano, importante, en el juego interior, y la verdad es que su paso por el equipo pasó muy desapercibido. Jugó once minutos de media por partido para darle, fundamentalmente, descanso a Haidara. Sus números fueron muy pobres, de ahí que el club no ejerciera la posibilidad de ampliación de su contrato. Es de suponer, que la dirección deportiva esté buscando un nuevo refuerzo.