No hay descanso navideño para el Celta Zorka Recalvi, que en los próximos doce días disputará tres jornadas del campeonato de Liga. En la tarde de hoy, el equipo vigués recibe en el pabellón de Navia al Perfumerías Avenida. El sábado día treinta viaja a Ferrol para enfrentarse al Baxi, y el miércoles días tres de enero vuelve a Navia para jugar ante el Gernika en la última jornada de la primera vuelta del campeonato. El domingo día siete, arranca la segunda vuelta, con la visita del cuadro vigués al Movistar Estudiantes en Madrid. A diferencia de otras temporadas, la segunda vuelta no se jugará de forma cronológica a la primera, sino que cuenta con otro calendario diferente, de ahí que el equipo viaje a la capital de España en este primer partido.

Pero lo primero es el partido de esta tarde en el pabellón de Navia. Un partidazo, ya que llega el Perfumerías Avenida, uno de los históricos del baloncesto femenino nacional, con seis títulos de liga y diez subcampeonatos, 9 títulos de Copa y seis segundos puestos, ocho veces supercampeón de España y cinco subcampeonatos, campeón de la Supercopa de Europa, una vez en la Euroliga y tres participaciones en la Eurocap y cuatro en la Lliliana Ronchetti, casi nada.

A estas alturas de la temporada ocupa la tercera posición, empatado con el Valencia en la segunda plaza, y a una victoria del líder, el Casademont Zaragoza.

La victoria de la semana pasada en Bembibre ha sido un soplo de aire fresco para las viguesas, que están a una victoria de la décimo segunda posición, ya que hay cuatro equipos que están en una victoria. Cantero apuntaba que “es un partido difícil para nosotros, no solo por el rival, sino por nuestro estado. Se nos ha juntado la lesión de Elba, con esa pequeña rotura de fibras con las molestias de Haidara, que nos pudo ayudar un poco en Bembibre, pero que no la tenemos que forzar ante el Perfumerías Avenida y le vamos a dar más tiempo para que se recupere mejor. Son dos bajas muy importantes para nosotras. Además, la finalización de contrato de Nina nos genera una plantilla mucho más corta. También, hay algunas jugadoras con molestias, pero son las típicas del momento de la competición en la que estamos. Centrándonos en lo que podemos hacer, y en el rival, vamos a tratar de que ellas, que no lleguen fácil al rebote e intentar llegar vivas al último cuarto”.