La gacela en invierno

Javier Álvarez Salgado, coloso del atletismo gallego, sube al escenario del Teatro García Barbón y la platea lo ovaciona. Se celebra la Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca. Salgado debe recibir el Premio Luis Miró, dedicado a las trayectorias gloriosas. Sólo Carlos Pérez, compañero y rival de galopadas, y Paco Amoedo, maestro de boxeadores, lo han precedido en anteriores ediciones. El homenajeado agradece y recapitula en su discurso. Concluye con un anuncio: “Me anotaré en veteranos cuando cumpla 80 años. A lo mejor aún tengo suerte y me sale bien”.

Ayer sobrepasó esa frontera y mantiene la promesa de abril. Volverá a sacarse la licencia y competirá oficialmente, por vez primera desde su retirada en 1974, cuando sus doloridos isquios lo permitan. “Es un compromiso que adquirí y lo tengo que cumplir”, confirma Salgado, gacela en invierno.

El patriarca vigués celebró su cumpleaños en un restaurante de A Ramallosa, arropado por su familia. Nació el 20 de diciembre de 1943 y no el 18, como se replica por los rincones de internet. “No sé cómo se puede cambiar la wikipedia”, se queja. Es su único lamento. La edad rotunda no le agobia: “Lo llevo bien, francamente bien. Cuando te encuentras con salud...”.

Las biografías sí aciertan en el catálogo de sus títulos y sus marcas. Javier Álvarez Salgado, aquel enjuto adolescente que vendía alpargatas y periódicos, descubierto cuando ganó por sorpresa el Gran Premio de Navidad de 1961 en la Alameda, es probablemente el atleta más talentoso que ha producido Galicia. Las hazañas de su zancada elegante, como las del trote testarudo de Carlos Pérez, alimentaron los sueños de un país que se asomaba a la esperanza.

–Fue una juventud en blanco y negro –describió Álvarez Salgado en la gala.

–Tú corrías en color –le replicó Abel Caballero.

Los Juegos Olímpicos coronan su prolija, variada y exitosa trayectoria. Salgado, que por las mañanas se iba corriendo a su trabajo en una gasolinera como parte del entrenamiento, quedó undécimo en los 3.000 obstáculos de México 68. Más acomodado como comercial en la vida civil, apuntaba a medalla en los 5.000 de Múnich 72, pero la Federación Española le pidió duplicar el desgaste en el 10.000. Dos eliminatorias y dos finales en apenas once días. Fue décimo y duodécimo.

En Montreal 76 hubiera debido cortejar nuevamente el podio. Las lesiones se lo impidieron. “Un corredor, en el esprint de un encuentro internacional, me pegó una patada en el tendón de Aquiles y me lo partió. Una cosa casual”. A la operación, entonces compleja, le siguió una infección. “Me mandó la federación a Alemania a reponerme”. Su otro tendón acabaría resintiéndose. “Las lesiones de ese tipo eran muy graves en aquella época. En 1974 ya vi que no me daba para llegar a Montreal”.

Otras circunstancias se alinearon. Habían nacido sus dos hijas, Lilian y Paula –aún faltaba el Javier júnior–. Adidas lo había contratado para introducir sus productos en el mercado español. Salgado guardó los clavos en un cajón. Seguiría ligado al deporte como fundador de la Asociación Gallega de Atletas Veteranos, concejal de Deportes de Vigo, delegado de la Federación Gallega de Atletismo, organizador de carreras, propietario de una tienda del ramo... Nunca más volvió a correr salvo “un poquito para mí, por ahí y por allá; pero en competición, no”.

Ni siquiera le animó que Loly García, su mujer, pionera femenina, en algún punto la española con la licencia federativa más longeva, quedase campeona de Europa veterana de media maratón entre otros triunfos. Sí han compartido durante los últimos años una rutina concreta: caminan desde su hogar en Priegue hasta Samil cuatro o cinco días a la semana, entre 12 y 13 kilómetros. Se asean en las duchas públicas si la meteorología lo permite, se toman un café y regresan en autobús.

Lo cierto es que a Salgado había comenzado a rondarle la idea de competir en veteranos bastante antes de su anuncio en el García Barbón. Había concluido que las prótesis de su rodilla izquierda (“el doctor Pintado hizo una obra de arte hace siete años”) y de su codo igualmente izquierdo (“una caída doméstica en 2022 que me hizo polvo”) no eran suficiente impedimento. Reestrenarse como el más joven en mayores de 80 se antojaba lo ideal. Para redondear su plan faltaba escoger prueba. Lo consultó en el grupo de WhatsApp que comparte con otros “atletas irrepetibles, del año de la pera”, que sí habían seguido en activo.

–Puedo hacer marcha...

–Con la rodilla que tienes no marchas bien. Te descalificarían enseguida.

–¿Cómo me iría en lanzamiento de peso?

–Joder, Javier, el peso es de 4 kilos. Con lo mierdilla que eres te caería en el pie.

–Pues los 100 metros.

–Bueno, a lo mejor ahí tienes posibilidades.

Así lo ha decidido. Javier Álvarez Salgado se sacará la licencia federativa y se imagina otra vez de céltico. No se concibe en otro color que el celeste desde que Alfonso Posada lo reclutó mientras paseaba por Castrelos, con aquel pitillo en los labios que el eterno dirigente le ordenó tirar. “Si me quieren, será por mi club de toda la vida. Siempre he corrido para el mismo”.

Salgado quiere disputar los 60 metros en pista cubierta y los 100 al aire libre. Una dolencia en los isquios ha retrasado sus planes, pero no los altera. Javier y Loly han empezado a introducir algún matiz en sus caminatas desde Priegue: una carrerita delante del campo de O Vao, en el hectómetro que han calibrado, o en algún aparcamiento de Samil. “En la pista, si no tienes licencia, no te dejan entrar. Es una cosa increíble pero sí”, denuncia.

Supone que no tendrá problemas para participar en los Campeonatos de Galicia: “No hay demasiados atletas de esta edad en 100 metros”. Pero también quiere clasificarse para los de España. La marca mínima rondará los 22 segundos. No es que le obsesione el cronómetro. La gacela en invierno, conservando la pasión, ha atenuado el nervio y no se siente guepardo. “Ser velocista es una cosa seria. Sé que a las primeras de cambio me ponen en la calle. Es por ir y sentir la alegría de correr una prueba oficial. Ya he cubierto todas mis aspiraciones deportivas, familiares... En este momento soy el hombre más feliz del mundo”.