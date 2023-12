Hermana calma, hermana fuego

Fundador y entrenador; por sobre todo, padre. Compañeras y rivales, pero hermanas e hijas. Todo se conjuga y nada se confunde. El bádminton los ordena. Inés y Eva se han proclamado campeonas de España sub 11 en dobles. Inés le añade el oro individual y la plata en dobles mixto. Eva aporta otro bronce individual. Víctor Lemos apellida a ambas. Sus talentos se están esculpiendo en el C.B. Ponteareas; la entidad que Víctor creó hace una década y que celebra sus primeros títulos nacionales.

Víctor Lemos llegó tan tarde al bádminton como temprano sus hijas. Profesor de Educación Física, se sacó los carnets de entrenador de esta modalidad igual que de natación y balonmano, que no le han fascinado tanto. De la raqueta y los volantes se enamoró más perdidamente al borde de la treintena. Y en febrero de 2010 impulsó la fundación del C.B. Ponteareas. Inés nació en agosto. Eva, dos años más tarde.

La entidad se puso en marcha con apenas cinco alumnos. Hoy, contando a los de las escuelas, se alcanzan los 210. Proceden también de Mondariz, Covelo, Porriño o Salceda. Pabellones como el Álvaro Pino o el Altamira les sirven de hogar. “Nos tenemos que nutrir de niños y niñas de todas esas localidades. Llamamos a las puertas para traerlos”, explica Víctor sobre semejante crecimiento.

Inés y Eva se incorporaron al club de manera natural, “no digo desde la cuna pero prácticamente”, explica Víctor. “Empezaron a ir por temas de conciliación”. El padre se las llevaba consigo a los entrenamientos. “En casa, con la tablet o la televisión, no iban a estar”, rechaza.

–Vais allí y hacéis más o hacéis menos –les indicaba.

Del menos pasaron inmediatamente al más sin que su padre las forzase. “Nunca las obligué”, asegura. “Lo único que les dije es que tenían que practicar algún deporte, de alguna manera. También probaron patinaje, balonmano... Dijeron que les gustaba el bádminton. Puede ser que influyese que su padre estuviese involucrado”, admite.

Brais Alves, el artífice

Brais Alves es el otro entrenador titulado del C.B. Ponteareas. Él y Víctor Lemos se reparten de manera especializada las tareas, más allá de los “padres que echan una mano”. Víctor describe: “Yo estoy más centrado en la formación y Brais tiene más experiencia en competición nacional. Yo llevo las escuelas. Les meto la raqueta en la mano a los niños y les ayudo a que arranquen. Luego Brais ve si valen. Soy el que coloca la pelota y él remata, por así decirlo”. De hecho, Víctor ha confiado a sus propias hijas, reconociendo ya su calidad evidente, a la tutela de Brais. “Él ha sido el artífice de los resultados”.

Cartagena acogió el Campeonato de España sub 11 –también se celebró simultáneamente el sub 19–, en el que Eva ha participado aunque todavía le corresponda la categoría sub 9. Galicia arrolló en general, con las hermanas Lemos entre los artífices del éxito. Juntas conquistaron la medalla de oro en dobles femenino. Inés ganó también en individuales y sin ceder un solo set. Entre sus víctimas se cuenta en semifinales la propia Eva, que conseguiría el bronce. “Me decía Brais que lo normal es que las dos se hubiesen enfrentado en la final, pero los cuadros son los cuadros”, se resigna Víctor.

Vigueses, nevenses...

No se agota ahí la recolección de metales. Inés también logró la medalla de plata en dobles mixtos formando pareja con Xoel Álvarez, del C.B. As Neves. Eva, asociada con Pablo Fernández, sub 9 como ella, del C.B. Caselas, quedó eliminada en cuartos de final de este torneo precisamente por los a la postre campeones, a los que conocían bien. Fueron los vigueses Telma Ruso y Álvaro Gómez, del Club Escola Rosalía Peixes Vimar, que en el duelo definitivo con Xoel Álvarez e Inés Lemos se impusieron por 15-11/16-18/15-8.

“Estos logros son fruto de la constancia. Brais ha sabido sacar lo mejor de cada una con paciencia y rigor”, insiste Víctor, que distingue en su prole características bien distintas. “Inés tiene un carácter más tranquilo, más pausado. Nunca la ves nerviosa. Eva es gasolina pura. Una juega con calma y experiencia; la otra, con fuego y garra. Como pareja se compenetran perfectamente. Se llevan muy bien y eso me encanta”. A ambas les ha entusiasmado subir juntas al podio: “Igual esa foto no se produce más. Les ha hecho mucha ilusión”.

“Trabajo, trabajo, trabajo...”, les predica su padre. “Con trabajo suele haber éxito”. Inés y Eva entrenan cinco días a la semana. Combinan físico, táctica y técnica. “Me fijo en otros deportes. Antes empezabas más en serio a los 12 años. Ahora tienes que empezar prácticamente desde la cuna a meterles la raqueta en la mano”. Matiza que no ha diseñado ningún plan exhaustivo ni precipitado. “En ningún momento les voy a decir qué deporte tienen que hacer si esto al final no les gustase”.

Añade el padre que los intereses deben ser variados, igual que las obligaciones: “A la mayor, además, le gusta la música y toca el saxo. Y tienen que atender a los estudios. Eso es primordial, inapelable”. Víctor considera que el deporte ayuda a estructurar las agendas: “Hay tiempo para todo. El deporte extrapola a los estudios valores como el orden y la disciplina. Si eres ordenado para una cosa, serás ordenado para otra”.