El Celta Zorka Recalvi abandonó los dos puestos de descenso de categoría tras la victoria lograda en la tarde de ayer en el Bembibre Arena ante el Embutidos Pajariel. El equipo entrenado por Cristina Cantero sumó su tercer triunfo de la temporada, los tres lejos de Navia, y ahora el objetivo es darles una alegría a sus aficionados.

Fue un partido con dos partes muy diferentes, con un Celta Zorka Recalvi que fue de menos a más ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Las viguesas, de salida, no estuvieron centradas. De hecho, las leonesas arrancaron con un parcial de 8-0. Nina Premasunac cortó la sangría, pero las viguesas no estaban cómodas sobre el parquet.

Los fallos ofensivos de los dos equipos eran constantes, lo que implicaba que las viguesas no fueran capaces de reducir las desventaja, que llegó a ser de diez puntos. Lo mejor que le podía suceder en esa fase al Celta Zorka Recalvi era que las bercianas no aprovechaban el mal momento de las celestes y las diferencias no eran lo suficientemente amplias como para preocuparse.

En el segundo cuarto, el cuadro vigués se acercó en el marcador, pero no conseguía aproximarse lo necesario para darle la vuelta. Los fallos en los lanzamientos seguían teniendo un peso importante en el desarrollo del encuentro. Al finalizar el segundo cuarto, el Embutidos Pajariel mandaba en el marcador por seis puntos, 28-22.

En el tiempo de descanso, Cristina Cantero apretó a su equipo con un mensaje claro y era el de mejorar en defensa para tener opciones en la recta final del encuentro. Fue un proceso lento, ya que el equipo berciano seguía aprovechando las indecisiones viguesas para mantenerse por delante. Sin embargo las dudas comenzaron a llegar. El cuadro vigués ajustaba la defensa y conseguía recuperar varios balones que, en la transición, finalizaban en canasta.

Mediado el parcial, el Celta se había colocado a cuatro puntos tras unos tiros libres de Celeste y una canasta de dos de Musa. Era el inicio de un cambio de tendencia en el partido, ya que las viguesas estaban al alza, y el miedo se instaló en el cuadro local, que perdía la confianza en su juego. A cuatro minutos para la conclusión del cuarto un triple de Samson colocaba la igualdad en el partido, algo que no sucedía desde el salto inicial.

Parcial decisivo

Un parcial de 0-6 cambiaba las dinámicas. El Celta Zorka Recalvi arrancaba el último cuarto con cinco puntos de ventaja en el marcador, 41-46. Era un partido en donde las defensas se imponían a los ataque y estaba claro que quien mejor lo hiciera se llevaría el encuentro. El Celta Zorka Recalvi de ese momento no se parecía en nada al del primer tiempo. Esa mejoría defensiva fue clave para que mantuviera su ventaja. El control del rebote defensivo fue otro de los factores importantes para que la victoria cayera del lado vigués.

Las viguesas despedirán el año en Navia el próximo viernes, a partir de las 19.30 horas, ante el Perfumerías Avenida.