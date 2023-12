Ni siquiera ella misma podría imaginar lo acertado de la decisión de aceptar la oferta para participar en la Queen’s League. Ahora, apenas seis meses después Mari Paz Vilas acaba de ser coronada como la mejor jugadora de la competición pergeñada con éxito en las cabezas de Ibai Llanos y Gerard Piqué.

Horas después de recibir la “Corona de Oro” en una gala celebrada en el Teatro Victoria de Barcelona, de manos de la olímpica Ona Carbonell, la futbolista vilagarciana no puede estar más encantada. Además, a nivel de premios, completó su particular ‘hat trick’ con los méritos de máxima goleadora de la liga y componente del 7 ideal de la competición.

Tras 20 años como profesional del fútbol, a Mapi Vilas le llegó la oferta de pasar a formar parte de un formato de salón con cartas, dados y sorpresas. Antes de dar el sí quiero al Porcinos, la jugadora de la parroquia de Bamio reconoce que había cierto recelo. “Dejar el fútbol profesional siempre da un poco de vértigo. Tenía cierto miedo, pero en esta vida hay que ser valientes. Me atreví y encontré una gran recompensa porque he seguido entrenándome y trabajando como siempre y viviendo el fútbol con la misma pasión que siempre. Hago todo lo que sea para poder seguir disfrutando y destacando”, apunta.

Su adaptación al juego reducido y en pabellón de la Queen’s League fue inmediato. Vilas no duda al señalar que “lo único que pienso es en divertirme. Psicológicamente, el cambio a la Queen’s League incluso fue positivo. Es todo más divertido, no hay tanto estrés ni tanta presión. Me he liberado futbolísticamente y me adapté muy rápido. Ni en mis mejores expectativas hubiese pensado en estar tan a gusto en esta competición”.

La máxima estrella del Porcinos reconoce que, aunque aún no ha firmado su renovación, seguirá en el equipo presidido por la streamer Gemita. Las buenas sensaciones experimentadas tras jugar al fútbol reducido en plazas como el Palau Sant Jordi o el Metropolitano también han tenido mucho que ver. Además, reconoce que el juego es la Queen’s League “es muy intenso a nivel físico y emocional. Se vive con mucha intensidad. Están pasando cosas continuamente durante 40 minutos. Hay cartas, comodines, normas extrañas de goles dobles... Es como formar parte de un vídeojuego. A las jugadoras igual no nos gusta tanto el que no te puedas relajar en ningún momento, pero a nivel del espectador es muy entretenido”.

Al respecto de la comparativa con el fútbol 11, Mapi Vilas destaca que “en la Queens tienes movimientos muy explosivos y de manera mucho más continuada. Físicamente tienes que estar al 100% y me tengo que entrenar siempre a tope para poder llegar lo mejor posible a cada partido. Son entrenamientos diferentes, pero muy exigentes”.

Con 35 años y tras una trayectoria de dos décadas de profesional en clubes como Barcelona, Espanyol, Valencia, Betis y Levante, Mapi Vilas no descarta volver algún día al fútbol 11, “veremos qué va pasando y qué ofertas pueden llegar. Es cierto que estamos viviendo un gran momento en el fútbol femenino español y parece que las cosas empiezan a hacerse mejor, pero de momento quiero disfrutar del presente y de una competición en la que me siento muy a gusto”.