Los clubes célticos de atletismo celebran mañana domingo en las pistas municipales de Balaídos una de las jornadas más especiales del año. Las marcas ceden su prioridad a otro tipo de consideraciones en el Trofeo Solidario de Nadal, que alcanza así su séptima edición.

El Grupo Celta Atletismo organiza la cita con el patrocinio de la Concellería de Deportes de Vigo, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, la Deputación Provincial de Pontevedra y Abanca, además de otros colaboradores. Participan la Federación Galega de Atletismo y el Comité Galego de Xuíces.

Uno de los principales objetivos del trofeo es la recogida de alimentos para ayudar a las familias más desfavorecidas de la ciudad en las fechas navideñas. Real Club Celta y Atletismo Femenino Celta se encargan de recolectar alimentos no perecederos. Los célticos han pedido que las donaciones se centren sobre todo en productos básicos como la leche y el aceite o productos de puericultura, cuyo coste se ha disparado. Todo lo recogido será entregado a AFAN (Asociación Freijeiro-Ayuda al Necesitado, con sede en la calle Pastora, 44). Los miembros de esta organización serán los encargados de su posterior distribución.

Las pruebas comenzarán a las 10.00 horas. Los sub 8 correrán 80 metros; los sub 10 competirán en 50, 500, longitud y peso; los sub 12, en 60, 500, longitud y peso; los sub 14, en 60, 500, longitud y martillo; los sub 16, en 60, 600, altura y peso. Habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada prueba excepto para los sub 8; en este caso, todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa. Está previsto que la jornada concluya alrededor de las 13.35 horas, con la disputa del medio kilómetro de los sub 14.

Además, a todos los niños y niñas se les entregarán globos en el acto de donación de los alimentos. Podrán hacerse tatuajes temporales y el mago David Mestro, exatleta del AVA, actuará para ellos.