Los pilares de Marián Mouriño: confianza en Benítez, paz con el Concello, reconectar con el celtismo y salud económica

🗣️ As primeiras declaracións de @mmourino como #PresidentaRCCelta



🔹 "O Celta é do celtismo".



🔹 "Recuperar a foto en Los Escudos, onde todas as institucións comprometéronse co Celta".



🔹 "Quero un proxecto de fútbol".



🔹 "Imos volver ás nosas raíces". pic.twitter.com/FZaOvtGpQY